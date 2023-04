Pino TAGLIALATELA: “Amichevole Napoli-Ischia, una festa per la gente di Casamicciola”

L’ex portiere del Napoli e presidente dell’Ischia, Pino Taglialatela, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “É stata un’annata pazzesca, abbiamo vinto il campionato di Eccellenza con l’Ischia e ora siamo in serie D. Abbiamo giocato per i nostri concittadini di Casamicciola, ringrazio Lello Carlino che ha voluto dedicare a questa gente il nostro successo. L’Eccellenza è un campionato difficilissimo, giochi per passione e tutti i presidenti fanno tanti sacrifici per allestire squadre competitive, ora respireremo un’altra aria, la serie D è semiprofessionistica, costruiremo una buona squadra, l’obiettivo è mantenere la categoria con serenità, poi da persone vincenti ci piacciono le sfide e vedremo cosa ci dirà il campo.

“A scudetto acquisito parlerò con De Laurentiis: vorrei organizzare un’esibizione al Maradona per festeggiare i nostri successi”

Il Napoli è una bellissima realtà, quest’anno tutto è andato per il meglio, bisogna essere orgogliosi degli azzurri. Mai immaginavo che si sarebbe arrivati ai quarti di finale di Champions, in campionato la squadra ha fatto cose straordinarie e si appresta finalmente a vincere il terzo scudetto della sua storia. A matematica acquisita, mi piacerebbe organizzare un’amichevole con il Napoli, un’esibizione magari in un giorno infrasettimanale per devolvere l’incasso alle persone di Casamicciola che hanno sofferto tantissimo. Credo sia molto difficile, visti gli impegni del Napoli, tuttavia mi piacerebbe parlarne con il presidente De Laurentiis.

Osimhen? Domani a Milano non lo rischierei, credo sia in via di guarigione, lo farei riposare per averlo al meglio nella gara del Maradona il 18 aprile. Percentuali di passaggio del turno? Secondo me 60 Napoli, 40 Milan. Domani a Milano sarà sicuramente difficile ma la sconfitta in campionato non conta nulla: la Champions è una competizione completamente differente”.