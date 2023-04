LA PARTITA – Milan-Napoli 1-0, gli azzurri perdono a San Siro

Il Napoli perde a San Siro contro il Milan, decisivo il gol di Bennacer.

PRIMO TEMPO

Dopo solo un minuto di gioco Napoli vicino al vantaggio con Kvaratskhelia, che a porta sguarnita effettua la conclusione, ma salva sulla linea Krunic. Azzurri molto propositivi nei primi minuti di gioco, all’11’ conclusione dalla distanza di Zielinski, Maignan spedisce in angolo. Al 22’ ancora Zielinski da fuori area con un tiro a giro, ma il pallone termina fuori. Al 25’ pericoloso il Milan con Leo che da centrocampo si invola in area ed effettua la conclusione, il pallone termina di poco fuori. Al 40’ passa in vantaggio il Milan con Bennacer sugli sviluppi di un contropiede. Al 45’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 48’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 49’ colpo di testa di Elmas, Maignan ci arriva di poco e spedisce in angolo. Al 73’ espulso Anguissa per doppia ammonizione per un fallo su Theo Hernandez. All’86’ azzurri vicini al pareggio con un tiro di Di Lorenzo, ci arriva di nuovo Maignan. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 95’ termina la gara.

IL TABELLINO

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Tonali, Krunić; Díaz, Bennacer, Leão; Giroud. A disp.: Mirante; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Pobega, Saelemaekers; De Ketelaere, Messias, Origi, Rebić. All.: Pioli.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Idasiak; Bereszyński, Juan Jesus, Olivera, Østigård; Gaetano, Ndombele; Politano, Raspadori. All.: Spalletti.

Reti: 41′ Bennacer (M)

Ammoniti: 38′ Zielinski (N)

Espulsi: Anguissa (N)

Arbitro: István Kovács (Romania).

Mariano Potena