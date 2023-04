ESCLUSIVA PA-Italia Mele: “Milan-Napoli? Gara di andata condizionata dalle sciagurate decisioni arbitrali, ma entrambe hanno le stesse percentuali di qualificazione”

Con la collega Italia Mele, inviata di Canale 8, abbiamo parlato delle ultimissime vicende in casa Napoli, a partire dalla sfida di Champions League disputata contro il Milan:

“Il Napoli ha interpretato molto bene la gara di andata disputata contro il Milan, soprattutto dal punto di vista mentale, quando è rimasto in dieci per alcune decisioni sciagurate dell’arbitro. Voglio ricordare alcune clamorose ammonizioni non comminate – afferma Italia – come quella su Leao che era anche diffidato e avrebbe saltato la sfida di ritorno. Aggiungiamo anche l’ammonizione a Zielinski e quella ad Anguissa per un fallo inesistente, per non parlare di un fallo pregresso su Kvara non sanzionato dall’arbitro rumeno. E’ stato un arbitraggio che ha condizionato la gara di andata, ma la ‘longa manus’ condizionerà parzialmente anche il ritorno. Dal punto di vista dell’interpretazione tattica e tecnica, il Napoli ha mostrato di essere superiore. Ha avuto solo un piccolo sbandamento dopo il gol subito, ma frutto di alcuni errori di gestione da parte di Mario Rui che non ferma l’avversario, ma anche di Rrahmani che esce in maniera errata lasciando l’avversario libero di calciare.

Al Napoli è mancato solo il gol e va sottolineata la grande prestazione del portiere Maignan che nel finale ha evitato il pareggio. Per la sfida di ritorno mi aspetto una gara equilibrata per evitare le ripartenze del Milan, ma con la stessa forza fisica e mentale che gli azzurri hanno messo in campo nella sfida di andata. La presenza di Osimhen aiuterà moltissimo. Ci sarà un Raspadori che nelle gambe avrà un minutaggio maggiore e potrebbe dare una mano. Credo che le percentuali di qualificazioni siano per entrambe al 50%. Mi aspetto una grande spinta dei tifosi, visto che si va verso una normalizzazione per quanto concerne la questione stadio. Già nella sfida di domani contro il Verona torneranno le bandiere ed i tamburi”.

Italia, quali potrebbero essere le scelte di Spalletti nella gara di campionato contro il Verona?

“Potrebbe esserci spazio per Gollini al posto di Meret. Immagino uno tra Ostigard e Juan Jesus per sostituire Rrahmani ed Oliveira sulla sinistra. A centrocampo dovrebbe giocare Gaetano al posto di Lobotka. In attacco Elmas al posto di Kvara e Raspadori al centro dell’attacco. In teoria, queste dovrebbero essere le scelte di Spalletti”.

Nutri qualche leggera preoccupazioni per questo massiccio turnover?

“La gara fondamentale è quella di martedì contro il Milan. Visto il poco tempo a disposizione è inevitabile far riposare qualcuno. Anche il Milan dovrebbe fare un turnover di ben 10 giocatori nella difficile gara contro il Bologna. Questo è quanto proviene da Milano. Teniamo conto che la posta in palio di questa sfida altissima in quanto non vi è alcuna certezza che il Milan possa entrare in Champions. I calciatori che Spalletti schiererà contro il Verona hanno tutte le qualità e le motivazioni per portare a casa un risultato positivo”.