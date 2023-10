Osimhen è a Napoli per sostenere esami specifici al ginocchio destro dolorante

L‘attaccante nigeriano azzurro è rientrato qualche giorno prima in città per sottoporsi ad una serie di esami specifici per sapere le effettive condizioni del suo ginocchio destro e del bicipite femorale. Ieri Victor ha ostentato molta serenità, malgrado dei piccoli dolorini ancora presenti. Tutto lascia pensare ad un suo forfait in quel di Verona, sabato prossimo, in campionato. Un’assenza a titolo di precauzione nella speranza che possa recuperare per il match di Champions a Berlino. Intanto, stamane lo staff medico del Napoli lo sottoporrà a dei test clinici per evitare eventuali complicazioni.