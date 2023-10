Verso Verona vs Napoli – Al Bentegodi i due centrali difensivi saranno Rrahmani e Natan

Finalmente è tornato in gruppo, a disposizione del tecnico francese, Rrahmani, guarito del tutto dal lungo infortunio. Il kosovaro è pronto a ritornare in campo, per cui, a Verona, sabato, per la nona di campionato, farà coppia col brasiliano Natan, davanti a Meret. Una coppia inedita che farà, molto probabilmente, il suo debutto nella terra di Romeo e Giulietta. Sulla fascia sinistra dovrebbe riprendersi i galloni da titolare Mario Rui. Pare che ci sia stato un chiarimento tra l’agente del portoghese e Garcia. Amir Rramhani torna nella sua Verona, dove ha giocato la sua prima partita in serie A, nel campionato 2019/20.La gara con gli scaligeri, per l’allenatore francese e la squadra stessa rappresenta una tappa importantissima per il futuro, quindi non ci si può permettere di sbagliare ancora, occorre una vittoria scacciacrisi che faccia dimenticare la brutta prestazione con la Fiorentina.