Benevento-Picerno, Andreoletti soddisfatto: “Questa squadra ha gli attributi”

Così Andreoletti al termine del pareggio tra Benevento e Picerno:

“Sono soddisfatto perché affrontavamo una squadra organizzata. Per ampi tratti li abbiamo costretti a fare lanci lunghi. Negli ultimi metri dobbiamo essere più bravi.

Berra a sinistra ha già giocato bene. In difesa ci sono una serie di incastri e sono soddisfatto della prestazione dell’intero reparto. Chi paga il biglietto è libero di fischiare. Se Tello ha deriso il pubblico ha sbagliato. Ho un mio modo di vedere le cose, mi tengo stretto chi ci mette il cuore.

Da Improta non mi aspettavo di più. Ha fatto quello che doveva.

A un certo punto abbiamo provato a vincerla. Volevamo isolare gli esterni e arrivare al cross e mi fa piacere che il gol sia nato da questa idea. Anche in dieci ci siamo messi con Kubica in verticale perché conosco le sue qualità.

Sono soddisfatto di come ha giocato Bolsius. Spesso lo martello ma ha dato il suo contributo. A volte sbaglia perché eccede. Sono orgoglioso dei miei ragazzi perché rimontare gare di questo tipo non è facile. Soltanto con il carattere puoi fare certe cose. Questa squadra ha gli attributi e lo dico chiaramente.

Karic, come quinto, in questo sistema di gioco è devastante. Sul rigore dato al Picerno penso sia stato un errore di valutazione dell’intero reparto.

Ferrante è un attaccante che dà una mano a tutti. Tutto questo può portare ad una mancanza di lucidità. Adesso è un calciatorei che gioca più per la squadra. Sono queste le cose che voglio vedere sempre. Non commento mai le direzioni arbitrali perché non mi portano a nulla”.