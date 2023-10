Buon Picerno, il Benevento si salva grazie a Kubica in pieno recupero: 2-2 al Vigorito

Il Benevento scende in campo contro il Picerno con due assenze importanti, quelle di Simonetti e Benedetti, che vanno ad aggiungersi ai vari Ciciretti, Perlingieri, Agnello e Meccariello.

In virtù di queste assenze, così come era nelle previsioni, Andreoletti manda in campo Agazzi dal primo minuto.

Ecco la formazione iniziale che scenderà in campo: Paleari in porta. El Kaouakibi, Pastina, Berra in difesa. A centrocampo Karic, Talia, Agazzi, Improta. In attacco Ciano e Tello alle spalle di ; Ferrante. A disp.: Nunziante, Manfredini, Alfieri, Masciangelo, Kubica, Marotta, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Terranova, Carfora, Rossi, Masella. Capellini, Bolsius.

Nel Picerno non saranno della gara gli infortunati Pagliai e Novella. Il tecnico Emilio Longo risponde con Merelli in porta. Gilli, Garcia, Allegretto, Guerra in difesa. Gallo, De Ciancio a centrocampo. In avanti Vitali, De Cristoforo, Diop alle spalle di Murano. A disp.: Summa, Esposito A., Pitarresi, Maiorino, Esposito E., Santarcangelo, Ciko, Biasiol, Savarese, Graziani, Albadoro.

Gara valida per l’ ottava giornata del campionato di serie C, girone C.

Arbitra il signor Centi di Terni.

La gara

Al 9′ ci prova subito il Benevento con un cross al centro dell’area che non viene raccolto da nessuno. Risponde il Picerno due minuti dopo con una conclusione a giro di Murano che si spegne di poco sul fondo. Vantaggio del Picerno al 17′ con Murano che, servito da Vitali, da posizione leggermente defilata trova la conclusione giusta per far passare il pallone sotto le gambe di Paleari e portare in vantaggio la sua squadra. Benevento che stenta a ritrovarsi. Diverbio per Diop ed El Kaouakibi al 24′ e per entrambi scatta il giallo. Al 36′ Picerno pericoloso con un cross di De Cristofaro per il colpo di testa di Garcia ma il pallone esce di pochissimo. Ammonito Vitali al 39′: il calciatore del Picerno atterra Improta. Si chiude un primo tempo scialbo e senza mordente del Benevento. Gli uomini di Andreoletti devono fare molto meglio se vogliono cercare di pareggiare quantomeno la gara.

Colpo di testa di Pastina al 48′ ma il pallone termina sul fondo. Aumenta il ritmo la Strega e sfiora il pareggio al 50′ con Karic che impatta di testa un cross di Ferrante. Il Picerno sostituisce Vitali con Graziani al 51′. Anche la Strega manda in campo Don Bolsius al posto di Agazzi al 55′. Al 56′ è clamoroso l’errore di Bolsius, servito da Tello, che calcia incredibilmente fuori.

Doppio cambio nel Picerno: al 61′ entrano Ciko e Santarcangelo al posto di Gallo e Diop. Anche il Benevento effettua dei cambi: al 67′ entrano Marotta e Kubica al posto di Ferrante e Talia. Ammonito Bolsius che ferma fallosamente Santarcangelo. Rigore per il Benevento al 71′: fallo di mano di De Ciancio su cross di Karic. Giallo per il calciatore del Picerno. Dal dischetto trasforma con freddezza Marotta.

Non finiscono le sorprese: rigore anche per il Picerno al 77′. Ciko anticipa l’ uscita di Paleari e cade in area. Grandi proteste per i calciatori del Benevento. Vengono ammoniti che Tello del Benevento e Ciko del Picerno. Dal dischetto va Murano che riporta in vantaggio la sua squadra all’ 80′. Strega in dieci per l’ espulsione di Marotta che commette fallo su Gilli. Il Benevento non si ritrova. Ne approfitta il Picerno che si rende altre due volte pericoloso con Ciko all’ 85′, che chiama Paleari alla deviazione in angolo, e poi con una conclusione di Graziani che esce di pochissimo all’ 86′. Si fa dura per il Benevento. L’ arbitro concede sette minuti di recupero e il Benevento riesce a prevenire al pareggio con Kubica che sfrutta un cross di Ciano al 95′. Al 97′ è Paleari a salvare su Graziani. Termina 2-2 una gara molto sofferta.