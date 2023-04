De Laurentiis-Ultras Napoli, i punti della pace

De Laurentiis-Ultras Napoli insieme. Lo scatto, soprattutto per chi vive il tifo sulle gradinate delle curve, ha dell’incredibile. Ma chi conosce il produttore cinematografico sa bene che ama i colpi di scena, soprattutto quelli a lieto fine. “Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!”. Questo il tweet presidenziale a sancire la pace storica tra le parti dopo anni di divergenze di veduta e contestazioni.

L’incontro ha avuto luogo presso l’Hotel Britannique, location scelta dal numero uno del club per soggiornare in città. De Laurentiis ha deciso di prendere in mano la situazione di persona e prima della partita ha deciso di riaprire il canale di dialogo con le curve, incontrando alcuni rappresentanti dei gruppi organizzati in un albergo al Corso Vittorio Emanuele. Il faccia a faccia è durato un paio d’ore – sotto il controllo ovviamente delle forze dell’ordine – ed è servito finalmente a stemperare un po’ gli animi.

E’ stato un faccia a faccia molto proficuo e sono stati chiariti molti punti e incomprensioni. Si è deciso di avviare un percorso di collaborazione propedeutico ad agevolare e accompagnare il club negli anni verso nuovi successi.

Entrambe le parti sono molto soddisfatte, si è deciso di dare vita ad una sorta di ‘comitato’ che si incontrerà spesso per discutere e analizzare le problematiche legate al modo di vivere lo stadio, le trasferte e tanto altro.

Anche la festa Scudetto è stata oggetto di discussione ed anche qui gli Ultras e tutti i gruppi organizzati verranno coinvolti dalla Ssc Napoli. Martedì è molto probabile che ci sarà una coreografia in entrambe le curve, non si sa ancora se il club darà il proprio contributo o meno. Gli ultras hanno iniziato una raccolta fondi in tal senso già dalla partita con la Lazio.

CalcioNapoli24.it