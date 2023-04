IL FISCHIETTO – NAPOLI – MILAN DI CHAMPIONS LEAGUE AFFIDATA AL POLACCO MARCINIAK

L‘Uefa ha deciso di affidare la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League Napoli vs Milan, del 18 aprile allo stadio Maradona di Fuorigrotta, al fischietto polacco Marciniak, arbitro di fama e di grande esperienza che ha diretto l’ultima finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia. Nato nella cittadina di Płock, Marciniak arbitra nella massima serie polacca dal 2008 ed è stato nominato internazionale l’1 gennaio 2011. Nella sua lunga carriera ha collezionato ben 563 direzioni, tra tornei polacchi e gare internazionali. Con la squadra partenopea vanta tre precedenti, tutti nella massima competizione continentale, in cui il Napoli ha raccolto un successo e due pareggi. Per la cronaca, qui di seguito, le gare dei partenopei arbitrate dal polacco:

Napoli – Nizza 2-0(2017)

Stella Rossa – Napoli 0-0 (2018)

Napoli – Salisburgo 1-1 ( 2019)