Stadio Maradona – Stasera due sfide nella sfida: Spalletti vs Pioli e Osimhen vs Leao

Questa sera, allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. riempito in ogni ordine di posto, con vista sulle semifinali di Champions League, azzurri e rossoneri daranno vita all’ultimo atto dello scontro Napoli – Milano, per guadagnare il passaggio al turno successivo della maggiore manifestazione continentale. I milanisti partono dal gol di vantaggio realizzato al Meazza, nel match di andata. Questa partita rappresenta un evento storico sia per i padroni di casa, mai arrivati così in alto, sia per gli ospiti che tornerebbero ad assaporare, 16 anni dopo, la possibilità di tornare ai fasti del passato europeo. Nel match di Fuorigrotta troviamo due sfide: quella fra Pioli e Spalletti e quella tra Leao ed Osimhen, due punti di forza insostituibili per Milan e Napoli. Per tanti anni, Pioli, non era mai riuscito a battere il tecnico toscano ma, nelle ultime due stagioni, con il successo, al Maradona, dell’anno scorso e le vittorie nelle recenti due sfide tra campionato e Champions, ha sfatato tale tabù. Per quanto concerne i possibili protagonisti sul terreno di gioco, i riflettori saranno tutti puntati sul duello che si preannuncia scintillante tra Victor Osimhen e Rafael Leao. Il portoghese, in Champions, vanta solo due reti all’attivo, tuttavia si è dimostrato un gran rifinitore. Il nigeriano, invece, nelle sue cinque presenze europee, ha realizzato quattro go, per una media di 0,8 a partita. A cercare di neutralizzare il bomber azzurro sarà Simon Kjaer difensore molto esperto e arcigno. Ma il danese, sicuramente, troverà pane per i suoi denti. Il risultato del big match odierno, molto probabilmente, passerà, pertanto, dalle giocate di questi due assoluti campioni. Chi la spunterà? Lo scopriremo solo vivendo la partita.