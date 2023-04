Posticipo di A del Monday Night – Fiorentina vs Atalanta 1-1, bagarre tra i dirigenti bergamaschi e mister Gasperini

Finisce in parità per 1 a 1 il posticipo del Monday Night della trentesima giornata tra Fiorentina e Atalanta. Negli spogliatoi, dopo il match, è successo di tutto e di più con il tecnico dei bergamaschi infuriato verso i dirigenti gigliati. A fine partita, infatti ci sono stati toni pesantissimi per il rigore del pari assegnato ai padroni di casa sul tramonto del match, per un presunto fallo di mano di Toloi in area atalantina. Gasperini ha avuto uno scontro verbale condito con varie offese con alcuni addetti bergamaschi presenti, quindi si è diretto verso i dirigenti della Fiorentina, coi quali, per poco, non si è venuti alle mani. Pertanto i rappresentanti della Procura Federale, che si trovavano sul terreno di gioco, hanno preso nota dello sgradevole accaduto e oggi potrebbero aprire un’inchiesta.