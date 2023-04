Ritorno Quarti Champions League – Azzurri, questa sera, alla prova del 9, dentro o fuori!

Torna questa sera in quel di Fuorigrotta la musichetta della Champions League; in campo per il ritorno dei quarti di finale della competizione, il Napoli ed il Milan, al quarto incrocio stagionale dopo le due gare di campionato e l’andata della Coppa a San Siro, dove i rossoneri, sei giorni fa, si imposero per 1 a 0. Gli azzurri, quindi sono chiamati a ribaltare questo svantaggio, forti del rientro in squadra del loro leader di spicco Victor Osimhen, attaccante di razza che potrebbe essere decisivo ai fini del passaggio alle semifinali, traguardo mai raggiunto nella storia della Società partenopea, in quasi cento anni di vita. A spingere la formazione di Spalletti alla remuntada ci saranno i 55mila del Maradona, che diversamente dalla partita di campionato con lo stesso Milan torneranno ad essere il dodicesimo uomo in campo, attraverso i loro cori e le tante bandiere azzurre che sventoleranno al cielo dello stadio per creare una bolgia infernale che metta in soggezione il Diavolo. Per ricordo, il Napoli ha vinto tutte le quattro gare interne di Champions, in questa stagione, con una media di almeno tre reti a partita, risultando l’attacco più prolifico della prestigiosa manifestazione. Luciano Spalletti, come anticipato, potrà schierare finalmente dall’inizio il bomber nigeriano, però non potrà contare sull’apporto di due pedine importanti quali Kim e Anguissa, squalificati. Per sostituire il sudcoreano, c’è il brasiliano Juan Jesus, il quale ha parlato ieri sera in conferenza stampo evidenziando la sua grande esperienza in serie A ed in Europa, dove con la Roma, all’Olimpico, riuscì a ribaltare lo svantaggio di due gol subiti a Barcellona, mentre in luogo del camerunese, il mister è ancora dubbioso su chi impiegare fra Elmas e Ndombele con il francese in pole position. Altro ballottaggio sulla fascia mancina davanti alla difesa , si giocano la maglia Mario Rui e Olivera. In avanti accanto al fianco di a Osimhen ci saranno Kvaratskhelia e forse Politano. Dunque questa la formazione anti Milan per questa sfida da dentro o fuori.