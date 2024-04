Mercato allenatori – De Laurentiis non si rassegna, tenterà ancora di convincere Conte a sedersi sulla panchina azzurra

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, malgrado il rifiuto di alcuni mesi fa da parte di Antonio Conte di guidare la squadra azzurra, non si è rassegnato e andrà nuovamente all’assalto dell’ex allenatore di Juve e Tottenham. Per farlo accettare l’imprenditore cinematografico potrebbe ingaggiare uno dei suoi pupilli.ovvero prendere dalla compagine inglese del Tottenham, il centrocampista Dejan Kulusevski. ADL è certo che il tecnico leccese riporterebbe entusiasmo alla piazza napoletanae, nonché credibilità al nuovo progetto Napoli che partirebbe da una rifondazione, quasi totale. Conte è un allenatore vincente che sa il fatto suo e che sa come prendere i giocatori. Occupare la panchina dei partenopei significherebbe voler tornare ad essere competitivi per le zone alte della classifica e dire la propria anche in Europa. Inoltre la sua presenza dotrebbe convincere giocatori top ad approdare alla sua corte. Tuttavia Conte, per dire si, pretenderebbe le giuste garanzie, tecniche ed economiche, ovvero vorrebbe scegliere lui il sostituto di Osimhen e così via. De Laurentiis, pur di accontentare Antonio, gli darebbe carta bianca anche, negando così i suoi principi. L’ingaggio molto alto non sarebbe un problema, infatti, già in autunno il patron era disposto ad un grande sacrificio economico per portare l’allenatore dei suoi sogni all’ombra del Vesuvio. Dopo il grande flop di quest’anno il Napoli ha bisogno di una svolta cruciale e soltanto il mister salentino rappresenterebbe l’uomo l’ideale, secondo il massimo esponente azzurro, per il nuovo ciclo. Però, si tatta di una mission quasi impossible, al momento in pole position resta Vincenzo Italiano.