Padovan, Quagliariello, Cucchi e Petrazzuolo a Radio Punto Nuovo

Padovan: “Con il rientro di Osimhen, il Napoli ha il 60% di possibilità di qualificarsi in semifinale. Turnover di Spalletti col Verona iper-giustificato! De Laurentiis? Fare patti con gli ultras non è lodevole…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com: “Milan e Inter rischiano di non qualificarsi in Champions League per concentrarsi sui quarti. Napoli, Lazio e Roma ormai sono quasi sicure della qualificazioni e alle spalle c’è anche l’Atalanta, oltre che la Juventus in attesa delle ultime sentenze. Il Milan ha cambiato tutta la squadra a Bologna, tranne Maignan. Meritava di vincere, ma non l’ha fatto e ha guadagnato un solo punto sull’Inter, che a sua volta è quella più clamorosamente in difficoltà del campionato. Il rientro di Osimhen? Sposta molto, il Napoli ha il 60% di possibilità di qualificarsi. Il risultato dell’andata non preclude nulla e ora giocherà in casa. Il Napoli ha parecchi vantaggi sulla carta, poi le partite vanno sempre giocate. Di certo è nella testa di tutti. Bacchettare Spalletti per il turnover col Verona sarebbe impossibile, è iper-giustificato! Il vantaggio del Napoli in campionato è stratosferico e ha fatto benissimo a gestire le energie in vista della Champions. La maggioranza dei tifosi e dei critici non possono che dare ragione al tecnico azzurro. De Laurentiis e i tifosi? Fare patti con gli ultras non è mai lodevole. Non sono positivo quando vedo De Laurentiis fare foto con loro, il giorno stesso era sotto scorta e poi si fa ritrarre con questi tifosi… Trovo bizzarro come si siano comportate ambedue le parti”.

Club Napoli Parlamento, On. Quagliariello: “Contenti che il nostro appello sia stato accolto, spero che la foto tra ADL e i tifosi possa entrare nella storia del club! Può essere l’inizio di qualcosa di nuovo…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l’Onorevole Gaetano Quagliariello, presidente Club Napoli Parlamento: “Siamo molto contenti che il nostro appello sia stato accolto e che abbia prevalso il buon senso. La cucitura tra De Laurentiis e i tifosi è stata presa nel bene del Napoli e di Napoli. Domani il Maradona dovrà essere una bolgia, unendo le voci a quelle di tanti. La squadra merita tutto il supporto che si è meritata con i risultati. E’ un’annata eccezionale, bisogna onorarla con il sostegno e l’amore della piazza. Abbiamo ancora la possibilità di fare la storia, bisogna solo tifare ora! Se l’annata si concluderà come tutti speriamo, la foto tra ADL e i tifosi si può trasformare in un rapporto più proficuo nel quotidiano e che non sia solo una tregua per la straordinarietà della stagione. Speriamo possa essere l’inizio per qualcosa di nuovo. Le grandi società sono sempre forti di un rapporto stretto con il proprio tifo, soprattutto in piazze calde come quelle di Napoli. Le difficoltà non ci devono spaventare ora. Spero che quella foto possa entrare nella storia del Napoli. Il tifo del Maradona è sempre stato il 12esimo uomo in campo, speriamo lo sia già contro il Milan. Sto vivendo questa gara con tanta trepidazione. Il rientro di Osimhen sarà importante, speriamo che la traversa colpita col Verona sia presagio di grandi cose col Milan…”.

Cucchi: “Non è la Playstation, si gioca troppo e i maxi-turnover di Spalletti e Pioli sono necessari. Napoli Osimhen dipendente? Non drammatizziamo…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista: “E’ impossibile conciliare il bel gioco e lo spettacolo all’aumento del numero di partite in calendario. Non è la Playstation, ormai si gioca troppo e gli allenatori sono costretti a fare dei maxi-turnover come quelli di Spalletti e Pioli. Solo alle squadre molto ricche verrà concesso di mantenere alta la qualità del proprio gioco, visto le rose lunghissime e piene zeppe di campioni. Altrimenti sarà sempre più difficile restare ad alti livelli con tutte queste partite. Napoli Osimhen dipendente? Non drammatizziamo… Ci sono calciatori ovviamente difficili da sostituire in questo Napoli, ma anche ad inizio campionato era successo. Le squadre di calcio non funzionano come dei marchingegni elettronici, la stagione dipende da tanti fattori. Il Napoli ha 14 punti di vantaggio sulla Lazio, può gestirlo con grande serenità vista la Champions e la gara col Milan. E’ inevitabile che la squadra faccia i conti con un piccolo calo. La Lazio sta prendendo forma col progetto di Sarri, lo ha dimostrato anche a Napoli. Ha bisogno di tempo e ora lo stiamo vedendo tutti. I suoi risultati sono migliorati e la classifica parla chiaro. Sarri a Napoli costruì un capolavoro al quale mancò soltanto il successo finale. Con la Lazio ha dovuto faticare un pochino di più. Spalletti ha un’idea di calcio diversa, fare un paragone è diversa. Ciò resta che Spalletti sta facendo la Storia a Napoli, un qualcosa che neanche Sarri riuscì al tempo”.

Petrazzuolo: “Il Milan ha rinunciato all’ultimo turno per dedicarsi al Napoli. Bravo anche Spalletti a risparmiare i migliori. Ecco chi al posto di Kim e Anguissa domani sera”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, direttore di NapoliMagazine.com: “Il Milan si è totalmente dedicato a questo ritorno col Napoli, rinunciando all’ultimo turno di campionato. Il risultato di Bologna non fa testo, però, i rossoneri saranno riposati e pronti alla gara di Champions. Spalletti ha fatto riposare tutti i suoi migliori calciatori quindi è stato bravo anche lui col Verona. Al di là di tutto, il Napoli può far valere finalmente il fattore campo, lasciandosi trascinare anche dal rientro di Victor Osimhen. Noto grande concentrazione ora in casa Napoli, sperando che questa volta non incida l’arbitro. Marciniak ha arbitrato la finale Mondiale e dovrebbe essere scongiurato il rischio di un Kovacs-bis. Le assenze di Kim e Anguissa? Anguissa mi era parso un po’ stanco nelle ultime gare, Ndombelé per intensità può prendere il suo posto. Kim verrà sostituito da Juan Jesus senza alcun tipo di dubbio, Spalletti non credo stia facendo pretattica. Si perde qualcosa in senso del dinamismo, ma anche il brasiliano si è fatto trovare pronto ogni volta. Lo stop dell’ultimo turno ci può stare, la Champions ha inciso per tutte le gare coinvolte. Bisognerebbe rivedere i calendari dinanzi a certi impegni. Il Napoli si sta giocando qualcosa di notevole. Poi il margine di vantaggio in campionato permette Spalletti di poter gestire al meglio le energie. Non me la sento poi di accusare il tecnico come qualcuno ha fatto dopo il Verona. Se Osimhen segna, parliamo tutti di un’altra gara”.