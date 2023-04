Champions League: Napoli-Milan, la resa dei conti «1» nei 90 minuti a 1,73, ma nell’antepost è avanti Pioli

Tutto in 90 minuti, ma che potrebbero essere anche 120. Allo stadio ‘Diego Armando Maradona’, una tra Napoli e Milan sarà di troppo. Si riparte dall’1-0 per i rossoneri, che a Napoli hanno già vinto 4-0 in campionato e che martedì sera potrebbero anche accontentarsi di un pari per accedere alle semifinali di Champions League. Le quote Snai, però, sono a senso unico: l’«1» della squadra di Spalletti – fa fede il risultato dei 90 minuti – si gioca a 1,73, con il pareggio a 3,75 e la vittoria del Milan a 5,00. Molto più equilibrata la lavagna Under/Over (1,80 a 1,90) e quella Goal/No Goal (risultato con entrambe le squadre a segno a 1,80, almeno una a secco a 1,90). Nell’antepost per il passaggio del turno, che comprende anche supplementari e rigori, il Napoli in semifinale vale 2,15; Milan avanti a 1,70, visto il gol da difendere. Già nei minuti finali della partita contro il Verona, Spalletti ha riaccolto Osimhen: il nigeriano è il marcatore più probabile a 2,50, con Kvaratskhelia a 3,00, Raspadori a 3,50 e la coppia Giroud-Lozano subito dietro a 4,00.

L’altra partita L’altro quarto di finale del martedì si gioca a Londra, con il Real Madrid che riparte dal 2-0 dell’andata sul Chelsea. Blancos avanti anche in vista del ritorno: «2» a 2,35, «X» a 3,65, «1» nei tempi regolamentari a 2,85. I risultati dell’andata dei quarti hanno abbassato ulteriormente le quote antepost per il successo del Manchester City, passato da 3,25 a 2,00. Subito dietro il Real Madrid a 5,50, con l’Inter risalita al terzo posto a 7,50 e il Napoli a 8,00. Considerevole il balzo del Milan: prima dell’andata col Napoli era a 20, ora vale 12.