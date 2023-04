Milan, Pioli: ”Determinati per raggiungere il passaggio del turno. Napoli? Questi ambienti ci daranno grandi motivazioni e carica”

Stefano Pioli , allenatore del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Tv alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli. Queste le sue parole: “Normale che siamo motivatissimi e concentratissimi, saremo determinati per raggiungere il passaggio del turno. Ci aspettiamo un ambiente completamente diverso rispetto alla gara di campionato, ne siamo consapevoli ma questi ambienti ci daranno grandi motivazioni e grande carica. -afferma Pioli – Probabilmente qualcosina cambierà anche domani, sia nelle nostre posizioni che in quelle dei nostri avversari. Ma ogni partita fa storia a sè, sicuramente fa strano incontrarci tre volte in così pochi giorni. Sarà una partita sicuramente esaltante, perché parliamo di una possibilità per le due squadre di arrivare in semifinale di Champions: sarà una partita di alto livello, di qualità, determinazione, attenzione, intensità e di energie. -prosegue Pioli – La fiducia c’è tutta, siamo consapevoli delle nostre qualità. E non perché li abbiamo già battuti. Ma perché conosciamo il nostro modo di giocare: scenderemo in campo con grande fiducia. Abbiamo preso un piccolissimo vantaggio. Il Napoli quest’anno in Champions ha segnato tantissimo, in caso viaggiano ad una media di tre gol in casa con avversari come Liverpool, Ajax, Eintracht, Rangers. -continua Pioli – Un piccolo vantaggio ce lo siamo presi, ma c’è tutta la qualificazione da meritarsi e conquistarsi con una partita di altissimo livello. Va sempre sottolineato che il lavoro della squadra in fase di non possesso palla, è un lavoro di squadra: non è un lavoro dei singoli difensori, ma un lavoro di squadra. -aggiunge Pioli – Se lavoriamo tutti insieme con determinazione e forte pressione sul portatore di palla avversario, facilitiamo il compito dei nostri difensori contro avversari offensivi molto forti”. Conclude Pioli.

Vincenzo Letizia

