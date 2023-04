Angelo Bonfrisco, Giovanni Cobolli Gigli, Fabio Ravezzani e Paolo Specchia a Radio Punto Nuovo

L’ex arbitro Bonfrisco: “Napoli penalizzato nel doppio confronto dall’arbitraggio. Manca un rigore netto su Lozano, ma con Marciniak non interviene mai il VAR. Lo abbiamo visto anche nella finale Mondiale…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Angelo Bonfrisco, ex arbitro: “Quello su Lozano è rigore netto, Leao compie fallo e il VAR ha preso una svista pesante. In presa diretta Marciniak è comprensibile che non l’abbia visto, ma alla review è un rigore che si dà tranquillamente e senza pensarci troppo. Se si rallenta l’azione, si vede un colpo molto pesante sulla caviglia di Lozano e il calciatore perde l’equilibrio lì. Esiste il VAR, andrebbe rivisto e ripeto: è rigore innegabilmente. Marciniak è, con Orsato, il miglior arbitro al mondo. Da quel punto di vista, non vorrei che anche i suoi colleghi vengano influenzati dalla sua reputazione. Magari c’è una sudditanza di chi è al VAR nei confronti della direzione di Marciniak. Anche nella finale Mondiale tra Argentina e Francia c’erano degli episodi dubbi, ma decise tutto lui dal campo senza mai far intervenire il VAR. In finale gli è andata bene, ha azzeccato tutto. Ieri in Napoli-Milan si è perso un rigore… Rigore del Milan da ripetere? Assolutamente no, le regole IFAB parlano chiaro. La proiezione non conte, si considera punibile solo se qualcuno entra col piede in area di rigore. E’ una regola discutibile, ma è stato corretto non ripeterlo. Faccio intanto i complimenti a Spalletti: prima ha fatto i complimenti al Milan, poi ha detto dove può migliorare il suo Napoli e solo alla fine si è lamentato del rigore mancato. E’ una trafila giustissima. Napoli penalizzato dall’arbitraggio tra andata e ritorno? Non credo che il blasone del Milan abbia influito, parliamo di errori di campo. Però sì, di certo ha influenzato soprattutto l’arbitraggio di Kovacs all’andata. L’episodio di ieri, però, è proprio quello che ha fatto girare il quarto di finale e non solo ai tifosi del Napoli (ride ndr)”.

Juve, l’ex pres. Cobolli Gigli: “Col Napoli sarà difficilissima per noi. Dispiace vedere il Maradona sempre più silenzioso. Stupido dai rapporti tra ADL e gli ultras…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus: “Dispiace vedere il Napoli fuori dalla Champions, lo stadio però diventato sempre più silenzioso nel corso della partita. E questo non ha aiutato gli uomini di Spalletti a compiere l’impresa. Si sentivano soltanto i tifosi del Milan ieri sera… Auguro al Napoli di fare ora dama con lo Scudetto, ma spero che la Juventus giochi meglio di quanto fatto di recente ed eviti la figuraccia fatta a Napoli in occasione dell’andata. Allegri sta faticando molto a comunicare con i suoi, anche per la Juve sarà una gara difficilissima contro il Napoli. Domani ci sarà persino l’Europa League. Il Napoli non è che sta vivendo un calo: ha giocato benissimo col Milan, gli è mancato soltanto il gol e Maignan ha fatto qualche miracolo. E poi anche gli episodi arbitrali hanno inciso tanto. I tifosi del Napoli scaramanticamente dovrebbero dare per scontato che vincono lo Scudetto, anche se manca ancora la matematica. Questo è importante, ma consideravo il Napoli una squadra che poteva ambire persino alla finale di Champions. Ora ho una considerazione più limitata, meno eccezionale. Il tifoso dava per scontato il passaggio del turno, ma non deve dimenticarsi che si porterà comunque a casa uno Scudetto dopo 33 anni. E questo è molto più importante per quanto fatto da allenatore e società. Bisogna dare il giusto merito, chi minimizza ora sbaglia. Il Napoli ha dominato e sta facendo ancora cose straordinarie. Ho visto molto preoccupato Spalletti, però: ha assunto atteggiamenti di sofferenza seria, sa che la sua squadra è appannata. I rapporti tra ADL e gli ultras? Sono rimasto stupito. Sembrava esserci una guerra tra le parti, poi si è arrivato ad una sintesi. Se questa è una tregua nel bene del Napoli è una scelta intelligente”.

Ravezzani: “Il Napoli ha sbagliato nel parlare troppo di arbitri. Non è normale che Calabria abbia annullato Kvaratskhelia. San Gennaro ha guardato da un’altra parte, ma anche Spalletti ha le sue colpe”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: “Milan fortunato col Napoli? Una bella domanda, ma il Napoli ha sbagliato nel post partita dell’andata. A San Siro giocarono meglio gli azzurri e i rossoneri furono fortunati. Spalletti e una parte del Napoli, invece, si erano convinti di aver perso per colpa dell’arbitro e ha speso troppe energie. La cosa si è ritorta contro il Napoli, visto che la UEFA ha mandato Marciniak, il migliore arbitro al mondo, per la gara in casa. E l’arbitro non si è lasciato abbindolare dall’ambiente dal Maradona. Poi parlando solo di questo, solo dell’arbitro, si è perso di vista che il Milan ha vinto tre partite con tre gol in fotocopia. Leao e Kvaratskhelia? Ho sempre pensato che Kvara fosse più forte e continuo di Leao, ma nelle ultime due partite non l’ho visto con lo smalto migliore. Non è normale che Calabria abbia sostanzialmente annullato il georgiano, quindi bisogna riflettere sul suo momento di forma. Il rush finale in Serie A? Il Napoli non deve preoccuparsi di nulla, ma ora deve ragionare sulle vere ragioni per cui non ha passato il turno. L’arbitro non giustifica tutto, così come la sfortuna. San Gennaro avrà guardato da un’altra parte, ma Spalletti ha le sue responsabilità e le sue colpe. Dopotutto il suo Napoli resta più forte di questo Milan”.

Specchia: “Non è colpa di Spalletti se i suoi non sanno fare un fallo tattico. E’ mai possibile non ci sia un rigorista decente in questa squadra? Kvara non è un campione…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Specchia, ex allenatore: “Non è il caso di valutare le scelte o meno di Spalletti. Ha già dimostrato grandissime cose, quindi non ha senso parlare ora di responsabilità o colpe da parte sue contro Pioli. Il Napoli in questa sfida Champions non è arrivato come la squadra che aveva stracciato il campionato. Se il Napoli è uscito col Milan è per situazioni che non vedono Luciano protagonista. Forse dopo il 4-0 di Torino, non ha più riannodato bene i fili dopo la sosta delle Nazionali. Ha dovuto affrontare il Milan senza Osimhen per gran parte e ha una squadra con una debolezza in campo internazionale. Non è colpa di Spalletti se i suoi ragazzi non sanno fare un fallo tattico. Mario Rui ha commesso un errore gravissimo sul rigore rossonero, così come Ndombele che ha lasciato correre Leao verso la porta. E poi tutto il Milan si è risvegliato in tempo per la gara col Napoli. Che aprile sia un mese nero per Spalletti è una semplice concomitanza, non ci sono prove. E poi i rigori? E’ mai possibile non ci sia un rigorista decente in questa squadra? Evidentemente non c’è un calciatore adatto. Kvara? Non è ancora un campione, anche lui ha le sue colpe. All’andata si è divorato un gol pazzesco, poi ieri il rigore… Ne ha tirato davvero uno pessimo. Poteva determinare la gara, forse ultimamente è anche stanco. Il Milan è stato bravo nel limitarlo, ma lui è stato assente”.