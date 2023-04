Albarella fa il punto sugli infortuni: “Mario Rui, stagione finita. Su Politano e Rrahmani…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico, che ha fatto il punto sugli infortuni in casa Napoli.

“Spalletti ha ammesso la non buona condizione degli infortunati rientrati – ha detto -. A tutto ciò va sommato il peso psicologico di dover raggiungere un obiettivo che diamo per scontato, ma pian piano che ci si avvicina diventa sempre più pesante a livello di energie nervose e questo può determinare la poca brillantezza”.

“La poca condizione degli infortunati incide molto: basti pensare che Osimhen è rientrato contro il Milan avendo accumulato solo 20 minuti contro il Verona e pochi allenamenti. Raspadori lo abbiamo visto tutti, non ha ancora ritmo partita, Simeone non è a disposizione e quindi gli indisponibili non hanno aiutato Spalletti a gestire la rosa”.

“Mario Rui? In un contesto di tempistiche, non avendo il referto, dico che ci vogliono 4/5 settimane per il rientro. Non so poi, se dopo questo tempo, col risultato ottenuto, sia il caso di forzarlo. Credo che per Mario Rui la stagione sia finita per poi ritrovarlo in condizioni ottimali in ritiro”.