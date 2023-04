Serie A, Juve-Napoli: azzurri in cerca di riscatto dopo la Champions, colpo bianconero a 2,80

All’Allianz Stadium di Torino il Napoli cerca un successo contro la Juventus che potrebbe far dimenticare l’eliminazione in Champions e bissare il clamoroso 5-1 dell’andata, ottenendo due vittorie nella stessa stagione contro gli acerrimi rivali per la quarta volta nella storia (l’ultima nel 2009/10). Gli uomini di Allegri proveranno a frenare la corsa dei campani, forti del salto al terzo posto in classifica dopo la restituzione dei 15 punti di penalità e del passaggio del turno in Europa League. In campionato, però, la Juve arriva dalle sconfitte con Lazio e Sassuolo, e con un ulteriore insuccesso arriverebbe a tre ko consecutivi, registrati l’ultima volta nel 2011 con Del Neri in panchina. Stanleybet e William Hill vedono favorito il Napoli tra 2,62 e 2,65, mentre la vittoria dei bianconeri oscilla tra 2,80 e 2,87. Nel mezzo, a quota 3,10, il pareggio.

Juventus-Napoli è anche Allegri contro Spalletti: due tecnici toscani con due modi di vedere il calcio completamente diversi. Storicamente la Juve difende e il Napoli attacca, e l’inattesa goleada dell’andata ha esposto in maniera evidente le difficoltà che quest’anno ha avuto la formazione bianconera. Gli ultimi risultati del Napoli, però, non sono stati ricchi di gol: solo uno nelle ultime tre. Per questo motivo prevale la quota Under a 1,61 contro l’over a 2,20.

A impoverire il reparto offensivo dei campani, nelle ultime uscite, è stata l’assenza di Victor Osimhen, tornato a disposizione e pronto a confermarsi in vetta alla classifica dei marcatori. Intrigante il duello a distanza con Dusan Vlahovic, arrivato a Torino per dare una svolta all’attacco della Juve e in grande crisi realizzativa: il serbo non segna da nove partite. Come riporta Agipronews, il gol del centravanti napoletano si gioca a 2,80, mentre il numero nove bianconero è visto a 3,60. Kvicha Kvaratskhelia, con una marcatura, potrebbe diventare il primo calciatore del Napoli a segnare in entrambe le prime sfide contro la Juve nell’era dei tre punti. Una rete del georgiano paga 3,90 volte la posta. Anche Angel Di Maria, con un gol, troverebbe la via della rete nei suoi primi due incontri contro il Napoli, e il suo gol si gioca a 4,80.

GF/Agipro