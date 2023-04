Prossimi anticipi e posticipi di campionato per gli azzurri – Udinese-Napoli mercoledì il 2 maggio, alle 20.45, Napoli-Fiorentina, domenica 7 maggio alle 18

La Lega ha reso noto i prossimi anticipi e posticipi di serie A per la trentatreesima e trentaquattresima giornata di campionato. Per quanto riguarda il Napoli, il match contro l‘Udinese, alla Dacia Arena, si disputerà nel turno infrasettimanale, in anticipo, il 2 maggio, alle 20,45, mentre la successiva gara con la Fiorentina, al Maradona si giocherà il 7 maggio alle 18. Molto probabilmente la certezza della vittoria del terzo scudetto della storia del club partenopeo potrebbe arrivare nella partita contro la Viola, a Fuorigrotta, la prima domenica del mese delle rose, come avvenne in occasione del primo scudetto azzurro nel 1987, all’epoca era il 10 maggio.