IL PUNTO SULLA A – TRENTUNESIMA GIORNATA, TURNO PRO NAPOLI

Ad eccezione di Atalanta vs Roma, posticipo del lunedì, si è consumata, ieri, la trentunesima giornata di serie A, che si è rivelata all’insegna del Napoli, vittorioso all’ultimo respiro, allo Stadium, di Torino, contro la Juventus, per 1 a 0, con gol del redivivo Raspadori, grazie anche alla sconfitta interna della Lazio, nell’anticipo di sabato. Sono tornate al successo pure le due milanesi che hanno battuto l‘Empoli e il Lecce, rimettendosi in corsa per una posizione Champions. La domenica di A ha registrato, inoltre, le vittorie di Monza e Udinese, rispettivamente con la Fiorentina, per 3 a 2 e con la Cremonese per 3 a 0. Per la cronaca, in caso di successo degli azzurri, sabato, contro la Salernitana, al Maradona, e contemporaneo pari o sconfitta della squadra di Sarri, domenica, nel lunch match, a San Siro, contro l’Inter, il terzo scudetto della storia partenopea, si cucirà matematicamente sulle maglie del Napoli, con ben sei giornate di anticipo.