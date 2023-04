Gennaro Esposito, agente di Pape Diop, Nino Simeone, Giancarlo Padovan a ‘Calcio Napoli 24 Live’

Gennaro Esposito è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Dopo il fallimento restammo un po’ tutti scossi, nessuno si aspettava una situazione del genere. Non si sapeva se il Napoli si fosse scritto o meno e in che categoria e decisi di andare a Siena. Salernitana? Un passaggio importante della mia carriera, una piazza calorosa che vive di calcio con Lotito presidente. Una buona annata. Napoli-Salernitana? Si giocherà a mille da una parte e dall’altra. Gli azzurri affronteranno la gara con la possibilità di raggiungere lo scudetto. Tifosi granata? Due piazze diverse, su questo nasce un po’ di invidia. Spero che sia una festa in campo e che possa esserci anche fuori. C’è sempre un clima ostile, spero che tutto vada bene e si vinca lo scudetto. Juve Stabia con Capuano? Mi ricordo che nello spogliatoio ci disse che voleva sentirsi chiamare come nel film ‘Il Gladiatore’: ‘Massimo, Massimo’… Demme? Fa paerte del gioco, un allenatore ti vede, un altro no e si complica tutto. L’importante è non mollare”.

Gerald Sagoe, agente di Pape Diop, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Pape Diop è un centrocampista ruvido, di quelli duri, nonostante sia molto giovane. Ha grande ambizione ed è un classe 2003. In questa stagione si è districato con le formazioni giovanili, poi ha esordito nel massimo campionato belga. Essendo molto giovane, non si può che far riferimento a quello che è la sua crescita in Senegal. Arriva da una delle migliori accademy del Senegal. In Senegal, nell’accademia, utilizzavano un metodo europeo e, una volta trasferitosi, è riuscito a non avere grossi problemi di ambientamento. Rapporti con Osimhen? Abbiamo amici in comune ma non ho incrociato il suo cammino. Giocare con lui sarebbe una combinazione splendida: Napoli grande piazza, sarebbe una prospettiva gradita. Abbiamo letto la notizia sui giornali ma non ci sono stati contatti diretti con il Napoli. Se devo confrontarlo con qualcuno, lo faccio con Paul Pogba: grande forza e voglia di dominare in campo, un qualcosa fuori dal comune”.Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La richiesta di anticipare la gara del Napoli Basket era già stata richiesta prima. Quando ho presentato la richiesta di spostare Napoli-Salernitana di domenica, la Lega Calcio ha storto un po’ il naso salvo poi aprire a questa possibilità. Tutte le considerazioni sono state portate all’attenzione del tavolo della sicurezza, mi arriva notizia che anche il Ministero degli Interni si è interessato. Le dichiarazioni del prefetto, di casini, ADL sono nella direzione di spostare la gara a domenica, ma attendiamo notizie ufficiali per poi lavorare garantendo un servizio di trasporto all’altezza perchè se è vero che la città verrà in alcuni tratti, bisognerà garantire a tutti di andare a festeggiare per 24 ore. Penso intorno al 60% si gioca sabato e 40% domenica, questa è la mia sensazione poi magari sbaglierò. Non ho ancora avuto modo di confrontarmi con il sindaco Manfredi per quanto riguarda la mobilità. Ci aspettiamo una festa calorosa e ricca di passione rispettando però chi ci sta vicino senza intemperanze. La gestione di un ente pubblico in occasione di un eventi pubblico non si può quantificare in termini economici, lo capiremo in base alla decisione della data. Tutto quello che verrà organizzato dovrà passare dal Consiglio per fare una variazione di bilancio. Quello che però conta è la sicurezza e l’organizzazione. Abbiamo l’obbligo istituzionale di farlo, non credo ci sia un aggravio di tasse per questa cosa. Lo scudetto a Napoli va al di là dell’aspetto sportivo”.

Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “100 milioni più Icardi e Paredes per Osimhen al PSG? Direi di no perchè Paredes non ha alcun valore tecnico e tattico mentre Icardi è ormai un calciatore del passato. Prendere due calciatori del genere significherebbe farsi condizionare. Per me il Napoli deve chiedere 150 milioni. Questo scudetto è dell’era De Laurentiis, ha una provenienza dalla serie C che quel Napoli non vinse nemmeno facilmente restando due anni in quella categoria. Ricordo quando De Laurentiis arrivò in questa realtà non vi era nulla. Il Napoli partendo dallo zero assoluto è arrivato ad essere un top club. Lo scudetto di Ferlaino fu di rivalsa, questo è più frutto della consapevolezza di essere di fronte ad una grande squadra che non aveva quella di battere il Nord bensì di essere protagonista in Italia ed Europa”.