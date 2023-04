COPPA ITALIA – Sarà Inter vs Fiorentina la finalissima della manifestazione tricolore

Dopo la squadra di Simone Inzaghi, vittoriosa per1 a 0 contro la Juventus, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, a San Siro, accede alla finalissima della manifestazione tricolore, la Fiorentina di Vincenzo Italiano che, ieri sera, ha pareggiato, al Franchi, per 0 a 0 con la Cremonese. Finale guadagnata grazie al successo dell’andata per 2 a 0, allo Zini di Cremona. La Viola, torna a disputare una finalissima di Coppa Italia, dopo nove anni, infatti era il 3 maggio del 2014, allorquando i gigliati incontrarono il Napoli, nella famosa e triste serata dell’aggressione a Ciro Esposito, soccombendo per 3 a 1. Mentre l’Inter è la detentrice della manifestazione e cercherà di difenderla, il prossimo 24 maggio, all’Olimpico di Roma. Per la cronaca, con la nuova formula della Supercoppa italiana, Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina si contenderanno il prestigioso trofeo nazionale.