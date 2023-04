ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs SALERNITANA- Match ball per gli azzurri, campioni in caso di successo e pari o sconfitta della Lazio

Il Napoli, domenica prossima, al Maradona, potrebbe laurearsi Campione d’Italia 2023, in caso di successo nel derby campano con la Salernitana, valido per il 32esimo turno e contemporaneo pareggio, o sconfitta della Lazio, a Milano contro l’Inter, gara che si giocherà alle 12,30, in quel di San Siro. Pertanto gli azzurri di Spalletti avranno nei loro piedi il match ball che varrà il terzo scudetto della storia del club partenopeo, con ben sei giornate di anticipo, evento mai accaduto in passato nel campionato di serie A, ovviamente a patto che i biancocelesti dell’ex Sarri non vincano. Il tecnico toscano manderà in campo la migliore formazione possibile, al netto degli infortuni di Mario Rui e Politano. Dal canto loro, i granata di Paulo Sousa che ha perso solo al debutto contro i biancocelesti, vorrebbero “rovinare” la festa ai cugini partenopei, tuttavia il Napoli, qualora arrivasse il risultato favorevole dal Meazza, come anticipato nell’intervista alla Radio ufficiale azzurra, Elmas, non farà sconti e darà l’anima per regalare ai propri tifosi quella felicità tanto attesa. In caso contrario, nulla di trascendentale, tutto sarebbe rinviato alla prossima partita di Udine che, probabilmente, verrà giocata giovedì 4 maggio. Anche l’allenatore portoghese, reduce da otto risultati utili consecutivi, schiererà un undici di tutto rispetto. Azzardiamo, quindi, le due probabili formazioni del Maradona:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Sousa

Veniamo, come al solito, alle curiosità, alle statistiche e ai precedenti di questo derby regionale: azzurri e granata si sono incrociati complessivamente, tra serie A, B, Coppa Italia e Divisione nazionale in 27 occasioni con un bilancio di 13 successi a tre per il Napoli, mentre 11 sono i risultati nulli. In massima serie, le partite giocate risultano solo 5 con tre vittorie e due pari per i partenopei. All’andata la squadra di Spalletti si impose all’Arechi per 1 a 0; nella passata stagione, invece, sonante vittoria, al Maradona, per 4 a 1 degli azzurri. Per concludere, i due tecnici vantano tre precedenti in cui Spalletti ha vinto per due volte, contro una. Naturalmente parliamo di trascorsi, l’uno sulla panchina della Roma e l’altro su quella della Fiorentina.