Dopo più di due decenni lo Scudetto lascia l’asse Torino-Milano. E questo aspetto geografico ed economico rende ancora più brillante lo Scudetto del Napoli. Lo Scudetto del Napoli è una rivoluzione meravigliosa. Un modello di calcio bello, onesto, vincente che dovrebbe esser adottato in Italia, Europa e nel Mondo per restituire credibilità ed amore popolare ad un pallone devastato dallo spezzatino tv, dalle liti continue tra i proprietari, dalla moltiplicazione asfissiante di partite molto spesso inutili.

Napoli è al centro del mondo. Lo Scudetto ha acceso i riflettori su di una nazione che pulsa dai Quartieri Spagnoli al mondo intero. Ed anche la festa è una rivoluzione come quella della Repubblica Partenopea del 1799. Uno Scudetto rivoluzione la cui festa nasce dal basso, tra i vicoli e nei quartieri altolocati. Una spontanea aggregazione di creatività, un abbraccio corale tra mondi e generazioni , spontaneo e non imposto da influencer o brand commerciali. Questo meraviglioso Scudetto è un dono per il calcio e per tutti coloro che amano il calcio anche per chi tifa altri colori. Tutti in piedi passano i Campioni d’Italia.