LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Olivera illude, Osimhen disinnescato

Meret 6 – Sul bellissimo gol di Dia non può nulla, per il resto poco lavoro, se non qualche intervento in uscita.

Di Lorenzo 6 – Si gioca prevalentemente sul lato opposto e lui si fa notare solo per qualche infruttuoso tentativo di palle in the box.

Rrahmani 6 – In difesa, per gran parte del match, c’è poco lavoro per lui. Spesso tenta la sortita offensiva senza successo.

Kim 6.5 – Certezza granitica della retroguardia azzurra, non sbaglia una giocata.

Olivera 7 – Segna il gol del momentaneo scudetto con un bel colpo di testa.

(Juan Jesus 5.5 – Ingresso sfortunato, dato che il gol arriva proprio dalla sua zona di competenza. Si ritrova poi in campo ad obiettivi rovesciati, quando servirebbe maggior qualità dopo il pareggii.)

Anguissa 6 – Supporta il giro palla senza particolari acuti.

(Ndombele s.v.)

Lobotka 6.5 – Belle i suoi inserimenti palla al piede, a rompere i consueti spartiti offensivi dei suoi. Peccato per la poca freddezza sotto porta.

(Simeone s.v.)

Zielinski 5.5 – Gioca, come sempre, di fino e sulle punte, non riuscendo a dare l’auspicata scossa sulla trequarti offensiva.

(Raspadori 6 – Fornisce maggior brio alla manovra d’attacco.)

Lozano 5.5 – Anche oggi non trova né gol né giocate decisive.

(Elmas 6 – Entra stupendo tutti con una golosa serpentina, che conclude con un tiro di sinistro a lato. Poi esce un po’ dai radar del match nei minuti finali.)

Osimhen 6 – Tanta grinta e volontà, ma trova in Ochoa un degno avversario che disinnesca le sue conclusioni.

Kvaratskhelia 6 – Ci prova, come al solito, con dribbling e giocate ad alto quoziente di difficoltà, ma anche oggi non è riuscito a trovare la giusta mira sotto porta.