NAPOLI – Nuovo piano scudetto della questura napoletana per domani e dopodomani

Dopo la mancata festa scudetto di domenica, causa pari del Napoli, con la Salernitana, che ha rinviato tutto al prossimo turno di campionato, la Questura partenopea ha preparato il nuovo piano per domani e dopodomani, giornate in cui la squadra di Spalletti potrà finalmente fregiarsi del terzo tricolore. Questa mattina si discuterà, in Prefettura, durante una riunione, su come fronteggiare al meglio i festeggiamenti. Si vocifera di un nuovo divieto della circolazione, nel centro cittadino, di auto e scooter a cominciare dalle 20.30, inoltre verrà proibita la vendita di bevande in vetro e lattine e la sosta nei pressi degli ospedali. Tale piano prevede un duplice scenario: festa scudetto domani sera, qualora la Lazio non vincesse con il Sassuolo, oppure, giovedì, se il Napoli uscirà dalla Dacia Arena di Udine con un risultato positivo. Dunque, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini e tenere sotto controllo l’ordine pubblico, saranno adottati diversi provvedimenti.