LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Osimhen caparbio, Kvara e Lobotka illuminano il match

Gollini 6.5 – Personalità e buoni interventi. Portiere da tenere in considerazione per il futuro.

Di Lorenzo 6 – Prestazione poco appariscente, ma priva di sbavature.

Ostigard 6.5 – Qualche incertezza in fase di impostazione, ma buon senso della posizione e precisione negli interventi difensivi.

Kim 6.5 – Prestazione sicura e concreta, come nei suoi consueti standard.

Olivera 6.5 – Si accende soprattutto nella ripresa, quando può godere della buona verve di Kvara davanti a lui.

Demme 5 – Non trova la posizione in campo, andando spesso a vuoto pure in fase di pressing.

(Lobotka 6.5 – Entra ed accende la luce nel centrocampo azzurro.)

Anguissa 6 – Nel primo tempo fatica a trovare le giuste misure e posizionamento. Nella ripresa migliora la sua prestazione, favorito dall’ingresso dei titolari.

Raspadori 5.5 – Non trova l’adeguata posizione per incidere nel match.

(Zielinski 6.5 – Infonde nel match qualità e meccanismi ben collaudati.)

Lozano 5.5 – Non entra mai in gara, poi un infortunio gli impedisce di migliorare la sua prestazione.

(Kvaratskhelia 7 – Entra ispirato e rilassato, e le giocate gli riescono quasi tutte. Cambia il volto offensivo della squadra.)

Osimhen 7 – E’ un pericolo costante per la difesa viola. Impreciso dal dischetto nel primo tentativo, ha il merito di avere il coraggio di riprovarci.

(Simeone 6 – Ingresso pieno di volontà, difronte al padre sugli spalti.)

Elmas 5.5 – Inizia con molta voglia, soprattutto in fase di ripiegamento, ma nel corso del match tende a scomparire dalle dinamiche offensive azzurre.

(Zerbin s.v.)