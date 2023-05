LA PARTITA – Napoli-Fiorentina, decisivo il rigore di Osimhen

il Napoli batte al Maradona la Fiorentina 1-0, decisivo il gol su rigore di Osimhen.

PRIMO TEMPO

Al 4’ ci prova la Fiorentina con un colpo di testa di Jovic, il pallone termina alto sopra la traversa. Al 15’ altro colpo di testa di Jovic, Gollini si fa trovare pronto. Gli azzurri ci provano in molte ocasioni in fase offensiva ma non riescono a trovare spazi nella difesa della Fiorentina. Al 45’ l’arbitro assegna 3 minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.W

SECONDO TEMPO

Al 48’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo su Lobotka, dal dischetto però sbaglia Osimhen. Al 62’ ci prova Osimhen con un pallonetto, a porta sguarnita il pallone colpisce la traversa. Al 75’ altro rigore per il Napoli, questa volta per un fallo su Kvaratskhelia, dal dischetto non sbaglia Osimhen. Al 90’ l’arbitro assegna 3 minuti di recupero e al 93’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-2-3-1): Gollini 7; Di Lorenzo 7, Ostigard 5,5, Kim 6, Olivera 6; Anguissa 5,5, Demme 5,5 (46′ Lobotka 6); Lozano 5,5 (45′ Kvaratskhelia 6,5), Raspadori 6 (46′ Zielinski 6), Elmas 6 (83′ Zerbin sv); Osimhen 6 (78′ Simeone sv). All. Spalletti.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6,5; Dodò 6,5 (46′ Venuti 5,5), Milenkovic 7, Igor 6,5, Terzic 6,5; Bonaventura 6,5 (66′ Mandragora 6), Amrabat 5,5 (74′ Saponara sv), Duncan 6 (66′ Castrovilli 6); Gonzalez 5, Jovic 6,5, Sottil 6 (74′ Kouamé 6). All. Italiano.

Arbitro: Marchetti

Reti: 74′ rig. Osimhen (N)

Mariano Potena