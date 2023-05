ANTEPRIMA PARTITA UDINESE vs NAPOLI – Alla Dacia Arena si festeggia lo scudetto

Oggi si giocano pere il turno infrasettimanale, otto gare della 33esima giornata di campionato, infatti le altre due, ovvero Empoli – Bologna e Udinese – Napoli si disputeranno domani. Gli azzurri, tuttavia, potrebbero già cucirsi lo scudetto sulle maglie, questa sera, qualora la Lazio non riuscisse a battere il Sassuolo, all’Olimpico, nel posticipo delle 20,45. Una eventualità che, sia i giocatori ,che i tifosi non auspicano, poiché resta molto più bello vincere sul campo che sul divano. Sta di fatto che il terzo tricolore partenopeo arriverà certamente, tra oggi e domani per la gioia di milioni di tifosi azzurri sparsi nel mondo. Dal canto loro i friulani, pur non avendo assilli di classifica, faranno la loro parte come è giusto che sia, alla stregua della Salernitana, che domenica ha rimandato la festa preannunciata. Riguardo alle possibili formazioni, il tecnico dell’Udinese nutre pochissimi dubbi; sarà confermato il trio di difesa formato da Becao, Bijol e Perez, mentre Pereyra potrebbe giocare ancora nel ruolo di seconda punta, poi c’è il rebus Beto da sciogliere L’attaccante portoghese sembra recuperato, tuttavia, occorrerà sapere se sarà in grado di vestire una maglia da titolare, in caso contrario Nestorowski prenderà il suo posto. In casa azzurra mister Spalletti riconfermerà la consueta squadra titolare. Zielinski e Lozano dovrebbero partire dal primo minuto, pur se, in queste ore, pare stia avanzando l’ipotesi Ndombele ed Elmas in luogo del polacco e del messicano. Ancora panchina per l’ex Sassuolo Raspadori e l’ex veronese Simeone , i quali dovrebbero trovare spazio nei venti minuti finali della partita. Per il resto Meret tra i pali, centrali difensivi Kim e Rrahmani, sulle corsie basse il capitano Di Lorenzo ed Olivera, mentre in attacco ovviamente ci sarà il bomber nigeriano con al fianco il miglior assist men della squadra, ossia Kvaratskhelia. Pertanto ecco i due possibili schieramenti sul terreno della Dacia Arena:

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto/Nestorowski

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Relativamente ai numeri della sfida tra bianconeri e azzurri, registriamo complessivamente, tra serie A, B e Coppa nazionale 91 scontri, in cui il Napoli ha ottenuto 41 vittorie contro le 19 degli avversari, 31, infine, i risultati di parità. Nel girone di andata, a Fuorigrotta, la formazione di Spalletti si impose, al Maradona, per 3 a 2, con gli ospiti che sfiorarono, addirittura il pari, dopo il 3 a 0 a subito. L‘ultimo successo dei partenopei in Friuli, risale al campionato 20 /22, allorché gli azzurri ebbero la meglio per 4 a 0.