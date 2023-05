Agostino Chiummariello a Globuli azzurri: questo scudetto sarà l’inizio di una lunga serie

Agostino Chiummariello: Meret un grandissimo portiere

Agostino Chiummariello, attore: "ci aspettavamo che con tutti i calciatori andati via questo Napoli navigasse a metà classifica, invece ci ha sorpresi tutti. Meret è un grandissimo portiere, all'inizio ha avuto qualche difficoltà ma poi ha preso fiducia e non si è più fermato. Il merito è anche di Spalletti che ha saputo infondere grandi motivazioni ai giocatori. La creatività del popolo napoletano si vede anche nei festeggiamenti, c'è folclore anche in questo evento. Speriamo che questo scudetto sia l'inizio di una bella serie".

Nicola Caputo: ora possiamo iniziare un ciclo

Nicola Caputo, assessore regionale agricoltura: "credo che Di Lorenzo sia alla pari di Kvaratskhelia e Osimhen, e con Kim forma un gruppo forte anche a livello europeo, con questi possiamo iniziare un ciclo ma tutti i giocatori sono stati importanti per il risultato, è un insieme davvero forte con il quale si può costruire davvero tanto".

Bruno Siciliano: soddisfatto del risultato, spiace per le aggressioni ai tifosi azzurri

Bruno Siciliano, professore ordinario di automatica e robotica all'Università di Napoli Federico II: "mi spiace del comportamento di alcuni ultras dell'Udinese, mi riferisco all'aggressione ai tifosi azzurri che festeggiavano la vittoria sul terreno di gioco, credo che le forze dell'ordine non abbiano saputo gestire l'episodio. Sono felicissimo del risultato raggiunto, speriamo di continuare così anche in futuro".

Nello Trocchia: in estate non avrei scommesso nemmeno mezzo euro su un risultato come questo

Nello Trocchia, giornalista e scrittore: "questo è anche lo scudetto che restituisce il valore al lavoro e all'impegno. Ora è facile parlare ma nessuno si sarebbe aspettato un risultato come questo, riconosco che non avrei scommesso mezzo euro su questo Napoli che prende Kim e Kvaratskhelia e cede Insigne e Mertens. Un gruppo guidato da una persona perbenissima come Spaletti, mi ha colpito molto quando il tecnico ha rimproverato un ragazzino che aveva fatto filone per assistere agli allenamenti: non sarai in grado un giorno di capire quello che ti dirò quando sarai un calciatore se non studi".