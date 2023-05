LE INTERVISTE – Gollini: “Sono contento di avere contribuito anche all’1% a questa gioia del Napoli”

Il portiere del Napoli Pierluigi Gollini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro la Fiorentina: “Speravo di giocare, aspettavo il momento di tornare in campo. C’è chi ha festeggiato di più e chi meno. Io sono stato uno di quelli ma l’importante è che il Napoli abbia vinto”.

Anche tu hai messo il graffio su questo scudetto.

“Ho fatto poco ma quando sono stato chiamato in causa ho fatto il mio. Purtroppo nella vita e nel calcio ci sono periodi dove le cose vanno bene ma sono contento di avere contribuito anche all’1% a questa gioia del Napoli. E’ bello giocare con loro”.

La festa dei tifosi?

“Fanno un effetto forte. Noi potevamo immaginare qualcosa ma non la portata di ciò che successo. E’ vero che vincere a Napoli ha un sapore speciale, io ho avuto la fortuna di essere qua in un momento storico. Ringrazio la gente di Napoli”.

Coloro che hanno giocato di meno se non si impegnano negli allenamenti non permettono chi va in campo di essere ad alti livelli.

“Grazie mille delle belle parole. Soprattutto nel mio ruolo la difficoltà è a livello di spazi e tempi. Ma quando giochi poco non è facile. Se vai in campo solo per allenarti fisicamente è difficile, devi trovare stimoli da solo perché quando arriva l’occasione devi farti trovare pronto. Sono stato bravo in questo periodo a spingere sempre al massimo negli allenamenti”.

