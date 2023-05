VARIE – Dal 22 maggio al via Move Week, vietato rimanere fermi: centinaia di eventi in Europa e 120 in Italia, con l’Uisp capofila

L’Europa torna a colorarsi di arancione con la Move Week: la XII edizione della settimana europea promossa dall’Isca-International Sport and Culture Association per mettere in movimento i cittadini, dal 22 al 28 maggio. In programma centinaia di eventi in tutta Europa per promuovere l’attività fisica e lo sport. L’Uisp è capofila dell’iniziativa in Italia, con la promozione di 120 eventi in più di 70 città. Saranno milioni i partecipanti alla Move Week: il più grande evento per la promozione del movimento e dei suoi benefici in termini di salute in Europa.

“L’attività fisica e lo sport rappresentano valori che rafforzano l’idea di Europa, di promozione della salute e di pace come diritto per tutti i cittadini – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – Con questa campagna l’Uisp promuove attività motorie e sportive che contribuiscono a diffondere senso civico, coesione e senso di appartenenza nei grandi e piccoli Comuni italiani”.

Una delle caratteristiche principali della “via italiana alla Move Week” è la poliedricità degli eventi proposti. Dalle passeggiate a piedi e in bicicletta, al pilates e lo yoga, passando dal parkour e l’acquagym, fino ad arrivare a ginnastica, zumba, street basket, calcio e ancora tanto altro: ognuno potrà trovare la pratica più piacevole e condividere le proposte all’insegna di sani stili di vita.

Uno degli assi portanti della Move Week 2023 è l’attività nelle scuole. Su questo tema la “palma d’oro” della partecipazione va alla Sicilia, dove tra le province di Ragusa e Siracusa verranno coinvolti per 7 giorni oltre 1.000 ragazzi delle scuole primarie e secondarie in varie attività sportive. Scuole protagoniste da Nord al Sud: anche Brindisi, Napoli, Parma e Trofarello (To) puntano sulla partecipazione dei giovanissimi studenti.

Camminate protagoniste in molte città: si va da quelle urbane tra strade e parchi proposte a Brescia, in tutta la provincia di Potenza, nel Torinese e a Venezia, ai percorsi di immersione nella natura nelle zone limitrofe a Catania, Frosinone, Gorizia, Matera, Messina, Modena, Reggio Emilia. Gruppi di cammino per giovani e meno giovani verranno proposti anche ad Ascoli, Biella e Pordenone.

Dalla terra all’acqua, la Move Week veleggia a Cetara, in provincia di Salerno, per la XX edizione della manifestazione velistico sportiva “MareMagna” che si terrà il 28 maggio, mentre la cornice del lago di Avigliana (To) sarà protagonista di tante attività di vela, canottaggio e kayak, tra cui l’evento di Dragonboat per promuovere il pieno recupero delle donne operate di tumore al seno.

Se il protagonismo delle camminate e del trekking è relativamente recente, le attività portanti della Move Week a livello europeo sono state per anni il fitness e la ginnastica, sia in palestra che all’aperto. E’ proprio nel solco di questa tradizione che troviamo la Maratona del fitness organizzata sabato 27 maggio a Verona. Attività di ginnastica verranno proposte anche a Ferrara, Giarre, Martina Franca, Orvieto, a Rovigo, a Trieste, a Vercelli, nelle provincie di Como, Lecco, Matera e Caserta.

In molte località italiane Move Week è l’occasione per promuovere eventi multisport e prove allo sport, anche all’interno di festival e feste dello sport E’ questo il caso di Catanzaro, Cremona, Castrovillari (Cs) e di diverse località del fiorentino e del potentino.

Sport e benessere psicofisico: il connubio vincente è ben rappresentato dalla proposta di attività sulla psicomotricità a Cavallasca, in provincia di Como, mentre grande attenzione allo sviluppo dei più piccoli verrà data con le attività ludico motorie di Montelupo Fiorentino.

La Move Week è anche sport di squadra: calcio a Civitavecchia, pallavolo ad Arezzo e Vittoria (Ragusa), e basket ad Ispica (Ragusa) e Avola (Siracusa).

A Roccapiemonte, in provincia di Salerno, si terrà Bicincittà – edizione Move Week, una giornata speciale dedicata alla mobilità sostenibile con lo slogan “Tuttinbici”.

