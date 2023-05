ANTICIPI DI A DEL SABATO – 36esima giornata, successi per Bologna, Milan e Atalanta

Dopo l’anticipo di venerdì scorso tra Sassuolo e Monza, terminato con l’ennesimo successo dei brianzoli per 2 a 1, ieri si sono disputate altre tre gare del 36esimo turno che si concluderà domani, che hanno registrato la vittoria del Bologna sulla Cremonese, per 1 a 5, allo Zini, dell’Atalanta sul Verona, per 3 a 1, a Bergamo ed infine quello del Milan contro la Sampdoria, a San Siro col punteggio di 5 a 1. La Cremonese è virtualmente in B, mentre gli scaligeri hanno soltanto un barlume di speranza di restare in A. La domenica calcistica prevede altre quattro partite: all’orario di pranzo andranno in campo Lecce e Spezia, scontro cruciale per la salvezza, alle 15, poi, toccherà a Torino e Fiorentina, quindi alle 18 il match clou della giornata fra il Napoli e l’Inter, al Maradona. Concluderà la giornata, il posticipo Udinese – Lazio. Domani gli ultimi due posticipi Roma – Salernitana e Empoli – Juventus. Buona domenica del pallone a tutti i calciofili.