Paolo Bargiggia – Spunta l’ipotesi accoppiata Thiago Motta, Sartori al Napoli

Il giornalista esperto di mercato di Mediaset Paolo Bargiggia, sul suo account Twitter, ha rivelato la notizia di un possibile arrivo all’ombra del Vesuvio dell’accoppiata, proveniente dal Bologna, Thiago Motta – Sartori. Ovviamente, il brasiliano andrebbe a sostituire, in panchina, il dimissionario Spalletti, mentre Sartori prenderebbe il posto di Giuntoli, come direttore sportivo. Dunque appare quasi certo che il futuro del tecnico toscano non sia più a Napoli; i rapporti tra allenatore e presidente sono ai ferri corti in seguito all’ improvviso invio di una PEC per rinnovare unilateralmente il contratto del mister fino al 2024. Ora è in programma un ultimo incontro tra i due per decidere se questo matrimonio continuerà o ci sarà il divorzio. cosa, attualmente più probabile. Che Giuntoli fosse intenzionato ad andar via dopo otto anni era ormai risaputo ma che Luciano Spalletti volesse abbandonare, dopo la vittoria dello scudetto era impensabile. Certo, lasciare da vincente è sempre meglio di non potersi ripetere. Tuttavia, per ora, parliamo sempre di un’ipotesi tutta da verificare Intanto la tifoseria azzurra segue con apprensione gli sviluppi di questa vicenda sperando, a prescindere da chi sarà l’allenatore, che la squadra, nella prossima stagione, possa continuare ad esprimersi ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.