Anticipo di A – Sampdoria vs Sassuolo 2-2, gli emiliani falliscono l’obiettivo vittoria

Pareggio scoppiettante, ieri, nell’anticipo di serie A della 37esima giornata di campionato. A Marassi Sampdoria e Sassuolo si sono divisi la posta in palio, impattando per 2 a 2. Il Sassuolo, tuttavia in vantaggio per 2 a 1,grazie a Berardi ed Henrique rimontando il golo iniziale di Gabbiadini, non è riuscita a portare a casa i tre punti che erano l’obiettivo degli emiliani. Protagonista assoluto del Ferraris di Genova, l’attaccante Domenico Berardi e non solo per bella rete realizzata. I Blucerchiati, seppur retrocessi, hanno onorato la gara, con una onesta prestazione. Oggi sono in programma altri quattro anticipi: alle 15 si giocheranno Salernitana – Udinese e Spezia – Torino, poi alle 18 scenderanno in campo Fiorentina e Roma e alle 20,45, il match Inter -Atalanta.