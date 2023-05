Spalletti – Nessuna conferenza stampa della vigilia per il tecnico del Napoli

La Radio ufficiale del Calcio Napoli ha reso noto che l’allenatore azzurro Luciano Spallletti, quest’oggi, vigilia della penultima gara di serie A, non terrà la solita conferenza stampa prepartita. Dunque niente confronto con la stampa, forse il tecnico toscano ha temuto che i giornalisti gli facessero domande sul proprio futuro di cui non ha intenzione di parlare ma che lui sia deciso a terminare qui l’avventura nella città del Vesuvio, lo sanno pure le pietre. Infatti, già da qualche settimana si cerca di sapere chi sarà il suo sostituto, il prossimo anno. Tanti i nomi in ballo, però la pista più attendibile, almeno per ora, appare quella che porta all’ex Roma e Barcellona, nonché della nazionale delle furie rosse Luis Enrique. Spalletti non intende dare adito a ulteriori polemiche e pensa soltanto a concentrarsi sugli ultimi 180 minuti di una stagione molto esaltante. Peraltro c’è da battere il record di 91 punti di Maurizio Sarri, per cui, a suo avviso, non è il caso di badare ad altro.