Giuseppe Borrelli a Globuli Azzurri: questo è lo scudetto di tutti

Bruno Siciliano: è lo scudetto della squadra e delle idee, siamo nella storia

Bruno Siciliano, professore ordinario di automatica e robotica all’Università di Napoli Federico II, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Martina Maiorano, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “quest’anno, grazie a De Laurentiis che ci ha sempre visto giusto e ci ha portato a vincere, si è formato un gruppo di giovani che non aveva mai vinto, questo è lo scudetto della squadra e delle idee. Il Napoli ha stravinto il campionato, resta nella storia perché nessuna squadra ha vinto un campionato con tante giornate di anticipo. Il tatuaggio che si è tatuato Spalletti? È un simbolo di appartenenza, il senso di questo gesto è che il Napoli ce lo ha nel sangue”.

Edoardo Cosenza: nel prossimo campionato bisogna cambiare tattica

Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del comune di Napoli, è intervenuto a Globuli Azzurri: "dobbiamo dare atto a De Laurentiis di aver allestito una grande squadra. Il calo delle ultime partite? I risultati meno positivi delle ultime settimane non sono dovute solo a un calo fisico, oramai le altre squadre hanno ben capito come fermare il Napoli, perciò penso che vadano fatti cambiamenti tattici nel prossimo campionato".

Luigi Barone: faremo bene anche nel prossimo campionato

Luigi Barone, presidente consorzio ASI di Benevento , è intervenuto a Globuli Azzurri: "spero che resti Spalletti ma dobbiamo avere fiducia in De Laurentiis, le sue scelte si sono dimostrate sempre vincenti per cui sono fiducioso anche per il prossimo campionato a prescindere da chi possa essere il tecnico".

Giuseppe Borrelli: lo scudetto non è dei singoli ma di tutta la squadra

Giuseppe Borrelli, procuratore della repubblica, è intervenuto a Globuli Azzurri: "seguo il Napoli da piccolo, da prima di Vinicio, poi con Vinicio me ne sono proprio innamorato. Maradona diciamoci la verità era un personaggio controverso che non ha espresso solo il bene della città, questo invece è uno scudetto di tutta la squadra, grazie a uno Spalletti che ha fatto un lavoro straordinario, e il fatto che ci siano tanti giocatori di nazionalità diverse arricchisce questa vittoria".