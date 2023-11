Clamoroso Signorini: “USA ’94, Maradona era pulito. È stato venduto da Grondona, ora vi racconto tutto”

Fernando Signorini, storico preparatore di Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune clamorose dichiarazioni a Dalma Maradona, la figlia del fuoriclasse argentino, nella serie “La figlia di Dio” prodotta da HBO Max. “Cosa è successo ai Mondiali del ’94? Otto giorni prima dell’inizio dei Mondiali veniva sempre il dottor Ugalde, che era il medico della squadra, e diceva con il rappresentate Marcos Franchi: “Gli dai così tante pillole che ho paura”. Allora gli dico: ‘Senti un po’, perché non dici a Grondona di dare ordine alla Fifa di fare il test antidoping a tutta la squadra?’ Bevo due o tre mate e vedo che esce Grondona. Vado di nuovo nella stanza di Ugalde e gli dico: ‘Quindi?’, “Ha detto di no”, mi dice. «Come mai hai detto di no?» ‘Possiamo avere una bomba atomica sotto il tavolo!’ “Mi è rimasto impresso. Quando succede quello che succede dopo la partita con la Nigeria. Sono nella mia stanza e dopo 5 minuti bussano. Apro la porta e mi confermano che il test antidoping positivo era di Diego. «Che faccio?», mi chiedono. “Prendi un aereo e vai alla fine del mondo. Perché sta arrivando Don Diego e se ti trova ti spara in testa. Io e Marcos siamo entrati nella stanza, la porta del bagno era a sinistra e Diego era sul primo letto”.

“Gli passo la mano, lo prendo in giro e gli dico: ‘Amico, dai, fatti una doccia di sopra.’ Ti aspetteremo nell’altra stanza accanto.” Non è passato nemmeno un minuto e abbiamo sentito un urlo straziante. Quando ha luogo il controtest antidoping, Roberto Peidró, uno dei primari medici dell’Argentina, va a vedere che nelle provette con il campione c’era scritto la sostanza che bisognava cercare”.

“Dice subito ai ragazzi: ‘Questo viola il protocollo. La controprova non ha valore e quindi Diego è al Mondiale’. Quando vai a cercare, non puoi sapere cosa cercherai. Gli altri si arrabbiarono e lo insultarono anche. Peidró esce, incontra Grondona e gli dice: ‘Don Julio è finito. Diego è dentro perché il protocollo…’ E gli dice: «No, non parlarne con nessuno. L’ho già tolto dal Mondiale’. “Come lo hai eliminato dai Mondiali?” “Non parlare di questo” e lo interruppe”.

“Quando la Coppa del Mondo finì, Mr. Julio Humberto Grondona è stato nominato Vice Presidente della FIFA e Presidente della Commissione Finanze, a gestire un bagaglio di centinaia di milioni di dollari senza saper parlare inglese. Ti ricordi il gioco delle figurine, ti do questa cosa in cambio dell’altra? “Diego è stato venduto””, ha rivelato Signorini.

AreaNapoli.it