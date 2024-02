NAPOLI BASKET, MORENA: “COPPA ITALIA MERITATISSIMA, UN SOGNO COME NEL 2006”

L’ex capitano del Napoli Basket , Mimmo Morena , è intervenuto a Febbre a 90 , in onda su Vikonos Radio/Tv . Ecco le sue dichiarazioni:

“E’ davvero bello svegliarsi con la coppa, è stata un’emozione incredibile, dopp la notte della vittoria in semifinale con Reggio Emilia il cuore mi ha spinto a Torino, avevo le sensazioni simili a quelle di 18 anni fa. Ringrazio il presidente Grassi, il capitano De Nicolao che ci hanno regalato questa coppa, simbolicamente il passaggio di consegne è stato fatto. Sono felice che il basket sia in prima pagina a Napoli.

Contro Milano è stato dimostrato che il budget in partite secche non conta, ieri è stato ribaltato il pronostico, del resto coach Messina ha sottolineato i meriti del Napoli, che ha dominato la gara e sarebbe stato uno scippo se l’avesse persa nel finale. Poi ci ha pensato Pullen a mettere le cose a posto con una tripla pesantissima.

“Bello battere Milano, passaggio di consegne avvenuto: complimenti a Grassi e Milicic. Ora sotto con i playoff”

Il capolavoro è stato vincere con Brescia, lì si è dimostrato che Napoli non aveva nulla in meno alle altre squadre. Con Reggio Emilia si è sofferto tanto, ma nell’ultimo quarto Napoli ci ha creduto, a tre minuti dalla fine nessuno ci sperava più ma il cuore di questi ragazzi è enorme, poi una volta raggiunta la finale la squadra ha giocato con leggerezza, la pressione del resto era su Milano.

Complimenti a Milicic, il suo piano partita è stato eseguito alla perfezione, è stata una partita spettacolare. Sono felice come 18 anni fa, questa società fa sacrifici, è solida e merita questo trofeo che dà più credibilità al progetto.

“Gara 1 con Bologna il grande rimpianto della mia vita, se fossimo arrivati in finale avremmo vinto lo scudetto”

Ora godiamoci questo successo, per gli altri suona un campanello d’allarme: ieri l’adrenalina ha avuto la meglio sulla stanchezza, il Basket Napoli non vince purtroppo spesso, noi vincemmo dopo 32 anni, ora si è vinto dopo 18, Milicic ha detto ai ragazzi che sarebbero entrati nella storia e questo secondo me ha dato lo slancio alla squadra per vincere la Coppa Italia. Ora bisogna continuare così, allenarsi bene. l’asticella si è alzata, entrare nei play off è necessario sperando in accoppiamenti favorevoli.

Il rimpianto con Bologna in semifinale gara 1 ce l’avrò per tutta la vita, Lynn Greer non si accorse del cronometro sbagliando i tempi dell’azione, poi ci fu il tiro di Green nel supplementare che ci beffò. Quell’anno – chiude Morena – eravamo i più forti d’Italia, in più spinti da un grande pubblico”.