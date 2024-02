De Paola e Lo Monaco a Radio Punto Nuovo

De Paola: “Calzona mi sembra l’ennesimo colpo assurdo della stagione! Il vero problema del Napoli sta nello spogliatoio, non nell’allenatore… I giocatori ormai sono sfibrati da un rapporto logorante con il proprio presidente”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Calzona mi sembra l’ennesimo colpo assurdo della stagione! Il Napoli ha troppi problemi, legati a qualsiasi giocatore: Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia… Non potrei immaginare una stagione peggiore dopo aver vinto uno Scudetto. La squadra è precipitata a 30 punti dalla capolista, un qualcosa di amaramente storico. Quanto si sta vedendo a Napoli è fuori da qualsiasi logica, c’è un movimento impazzito attorno alla squadra. C’è una crisi isterica dietro l’alta, un anno di assestamento andava dato e tutelato. De Laurentiis ritiene di poter fare tutto da solo e i risultati mostrano il contrario, è stato smarrito il buon senso! Calzona come traghettatore la capisco poco. Il vero problema del Napoli sta nello spogliatoio, non nell’allenatore… I giocatori ormai sono sfibrati da un rapporto logorante con il proprio presidente. Va bene che i dipendenti facciano i dipendenti, ma il calcio passa dalla passione e da logiche straordinarie. De Laurentiis vedovella di Sarri? Capisco le battute, ma il 433 sta diventando sul serio un ossessione. Lo Scudetto di Spalletti è arrivato anche perché metà squadra di quella portante andò via per una rivoluzione poi dimostratasi vincente. De Laurentiis ha vinto uno Scudetto a sorpresa, perché Spalletti e Giuntoli furono due maghi nel creare la chimica perfetta. Questo non solo ADL non l’ha capito, l’ha quasi invidiato! Non so se De Laurentiis abbia nostalgia continua del Sarrismo, ma di certo ci sono tante contraddizioni. Napoli-Barcellona? Mi auguro ancora che possa essere la partita della svolta, con uno sbalzo di amor proprio degli azzurri. La Lazio col Bayern ha fatto l’impresa e lo abbiamo visto. Al Napoli basterebbe solo vincere lo spogliatoio per rimettere in piedi l’entusiasmo. Calzona è un costruttore nel lungo periodo, non un traghettatore: non ha la bacchetta magica”.

Lo Monaco: “La scelta di Calzona continua a confermare la confusione che regna in casa Napoli. De Laurentiis ha sfasciato il giocattolo, dalle primissime scelte fatte in estate”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo: “La scelta di Calzona continua a confermare la confusione che regna in casa Napoli. La regia della proprietà dimostra quanto sia stato tutto fallimentare, dalla progettazione alla gestione del post Scudetto. De Laurentiis ha sfasciato il giocattolo, dalle primissime scelte fatte in estate. Mazzarri sapeva già di avere una scadenza e Calzona arriverebbe con lo stesso input. Insomma, sono scelte fallimentari a 4-5 giorni dalla partita più importante della stagione. La Champions ormai è l’unico obiettivo vero rimasto, visto che il quarto posto è bello che andato. Calzona è un propositivo, uno che dà un’identità alle sue squadre, ma gli mancherebbe completamente il tempo per inserirli in questo Napoli. C’è da dire che sono concetti nel DNA della squadra, ma è una stagione fallimentare. Il Napoli è la prova che i depositari ultimi della verità non esistono, a partire da De Laurentiis. Manca solo che il presidente scende in campo, visto che ormai ha preso abitudine a scendere negli spogliatoi… Sta distruggendo la propria società. ADL non ha idea di come funziona il calcio, sembra Masaniello che si era messo in testa di combattere l’esercito astro-ungarico con 300 persone… Il Napoli sta attraversando un momento critico e bisognava avere un’altra delicatezza: il calcio sta dicendo a De Laurentiis che ha sbagliato tutto, altro che uomo solo al comando. Il Napoli ha lapidato la possibilità di aprire un ciclo: aveva un’autostrada da percorrere, con una squadra giovane, forte e con un grande gioco. E invece, ADL ha smantellato tutto”.