Qualificazioni Euro 2024 – Georgia -Scozia 2 -2, Kvaratskhelia mattatore assoluto del match con una doppietta

Nella gara di qualificazione ai prossimi campionati europei del 2024, tra la Georgia e la Scozia, terminata sul 2 a 2, il mattatore assoluto è stato l’esterno mancino del Napoli Kwicha Kvaratskhelia, autore della doppietta che ha sancito il pari della sua nazionale. Il primo gol è giunto dopo quindici minuti di gioco, in virtù di una spaccata di destro, in area. Quindi, al 60esimo la stella azzurra ha dribblato, con disinvoltura, due avversari ed ha concluso con un tiro in diagonale, ancora di destro, sul secondo palo del portiere della Scozia. Due gol, il secondo un vero capolavoro, che, tuttavia, non sono stati sufficienti per battere gli scozzesi. Per la cronaca, Kvaratskhelia ha disputato tutti i 90 e passa minuti. Un exploit che non può che fare bene al giocatore in vista della ripresa del campionato, in quel di Bergamo contro l‘Atalanta, diretta concorrente per un posto al sole.