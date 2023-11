Ed è subito intesa tra Osimhen e Mazzarri; lungo discorso tra i due a Castel Volturno, il nigeriano esaltato dalle parole del mister

Durante l’allenamento dei resti del Napoli, ieri, al Centro Sportivo di Castel Volturno, c’è stato un lungo discorso tra il nuovo mister Mazzarri e l’attaccante azzurro Osimhen. Tra i due interlocutori è nato, immediatamente, un feeling. Il tecnico subentrato a Garcia ha caricato il bomber nigeriano, esaltandone le grandi doti. L’allenatore replicante gli ha detto che punterà moltissimo su di lui per rilanciare la squadra e condurla nelle posizioni che merita. Victor Osimhen è completamente guarito dall‘influenza e ha svolto lavoro personalizzato in palestra e poi sul terreno di gioco. Il numero 9 del Napoli ha affermato di essere molto motivato e si è detto felice le attenzioni ricevute dal nuovo tecnico, il quale, uno per uno andranno a colloquio con lui. Un ottimo approccio per questa nuova avventura sulla panchina partenopea, che, per la cronaca occuperà per la terza volta, considerando che fu a Napoli, pure all’epoca di Renzo Ulivieri, essendo il suo vice. Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo a Valter Mazzarri, con l’auspicio che sia lui l’uomo giusto per questa formazione che, non dimentichiamolo, ha l’obbligo di difendere il titolo di Campione d’Italia. Lo scudetto sul petto non può essere scucito, così facilmente dalle pretendenti, Inter, Milan e Juve.