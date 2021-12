Fabio Caressa: “La supersfida di stasera, a San Siro, la vincerà il Napoli”

Il noto giornalista e telecronista di Sky Fabio Caressa, chiamato su Radio Deejay, nel corso di una trasmissione sportiva, a dare un pronostico sulla partitissima di questa sera a San Siro tra il Milan e il Napoli, si è sbilanciato a favore della squadra di Spalletti, che a suo avviso, uscirà dallo Stadio Meazza con i tre punti in tasca. Il giornalista ha affermato, infatti, che ha questa sensazione, malgrado gli azzurri non siano nella migliore formazione a causa degli infortunati illustri. Un pronostico avallato anche dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzroni, anch’egli convinto del successo dei partenopei per il fatto che avranno tanta rabbia in corpo da poter aver il sopravvento sugli avversari. Naturalmente, dopo tale pronostico, tutti i tifosi napoletani avranno toccato ferro, da buoni scaramantici, sta di fatto, tuttavia che il Napoli ha tutte le carte in regola per fa sua la gara, fermo restando che nel calcio non vi è niente di scontato.