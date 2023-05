LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Osimhen torna a ruggire, le seconde linee stentano ancora

Gollini 6 – Non perfetta la sua respinta sul primo gol del Bologna, ma le sue responsabilità sulle reti sono limitiate.

Berezynski 6.5 – Assist per il secondo gol di Osimhen e un paio di chiusure preziose.

Rrahmani 5.5 – Presenzia la difesa senza particolare incisività nelle chiusure.

Kim 6 – Solito pilastro della retroguardia, quando esce il fortino crolla.

(Juan Jesus 6 – Una buona chiusura su Zirkzee a scongiurare il K.O.)

Olivera 5 – Spinge con poca frequenza e minor qualità.

Anguissa 6 – Si affida al fisico, senza imporre mai particolare intensità nelle giocate.

Lobotka 6 – Alterna pressione a costruzione dal basso, senza iniziative memorabili.

Zielinski 5 – Prestazione abbastanza anonima, fatta di passaggi semplici ed estemporanei contrasti.

(Gaetano s.v.)

Zerbin 5.5 – Poca qualità ed impegno non sufficiente a sopperire ad una evidente differenza di potenziale rispetto ai compagni d’attacco.

(Zedadka s.v.)

Osimhen 7 – In profondità non lo prendono mai e con due reti mette virtualmente il timbro sul titolo di capocannoniere.

(Simeone 5.5 – Un paio di sponde, ma poche occasioni per rendersi pericoloso.)

Kvaratskhelia 6 – Tre-quattro iniziative di qualità, ma in questo finale di stagione non riesce più ad essere incisivo.

(Raspadori 5 – Ingresso che non dona nulla al gioco offensivo della squadra, anzi…)