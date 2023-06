Nuovo allenatore Napoli – Anguissa conosce benissimo il tecnico francese essendo stato con lui al Marsiglia

Rudi Garcia, in procinto di trasferirsi all’ombra del Vesuvio per almeno i prossimi due anni è una vecchia conoscenza del centrocampista camerunense del Napoli Frank Anguissa. L’azzurro, infatti, fu alle sue dipendenze, nel Marsiglia in cui militavano Payet, Ocampos e Luiz Gustavo, nel biennio 2016/18. La seconda stagione fu nettamente migliore della prima, visto che quell’anno la compagine francese conquistò la finale di Europa League persa, tuttavia, per 3-0 contro l’Atletico Madrid. Zambo Anguissa fu una delle colonne della mediana dell’Olympique. L’allenatore transalpino giocava col 4-2-3-1 e, a centrocampo, l’azzurro era un perno inamovibile. In quella formazione, oltre ai succitati calciatori giocava anche Rolando difensore centrale, ex Napoli, che nella semifinale della seconda competizione continentale, mise a segno la rete decisiva, contro il Salisburgo. A breve, Anguissa e Garcia si ritroveranno per una nuova avventura assieme.