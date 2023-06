Calcio Napoli – Oggi è il giorno di Rudi Garcia; pranzo con De Laurentiis e poi alle 17.30 conferenza stampa al Museo di Capodimonte

Quest’oggi, lunedì, 19 giugno, è il giorno di Rudi Garcia; il neo tecnico azzurro, alle 13,30, pranzerà in un incantevole ristorante da cui si può ammirare il golfo cittadino, con il presidente De Laurentiis per discutere del prossimo ritiro a Dimaro -Folgarida e del mercato che farà il Napoli in entrata e in uscita. Poi, alle 17,30/18, il mister ex Roma sarà presentato, in una conferenza stampa che si terrà presso la suggestiva location del Real Museo di Capodimonte, nel Salone delle Feste. Una presentazione, curata nei minimi particolari, alla quale interverranno giornalisti provenienti dall’Italia e da tutto il vecchio continente. Ovviamente, assieme all’allenatore transalpino ci sarà anche la sua compagna, la giornalista Francesca Brienza, la quale avrà l’occasione per visitare la zona di Posillipo e sondare il terreno per fittare qualche abitazione da quelle parti. Dunque, con la presentazione di Garcia, sta per partire la nuova stagione 2023/24, in cui c’è da difendere lo scudetto e tentare di andare il più lontano possibile nella massima competizione europea, in cui nei sorteggi di fine agosto, la compagine partenopea sarà inserita nella prima fascia.