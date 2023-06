Mercato azzurro in uscita – Oltre all’addio di Kim, pronti a partire anche Demme, Zerbin e Gaetano

Dato ormai per sicuro l’addio al Napoli del fortissimo difensore sudcoreano, Kim – Min – Jae, per il quale sono pronti a versare i 58 milioni della clausola rescissoria, sia Manchester United, che il Bayer Monaco, con quest’ultimo favorito. Una perdita da non sottovalutare per il novo trainer azzurro che, tuttavia, non può nulla per trattenerlo. Viceversa, Garcia ha dato l’ok per le cessioni dei vari Demme, Zerbin e Gaetano. L’italo-tedesco andrà via a titolo definitivo, mentre i due giovani verranno ceduti in prestito, al fine di farli giocare con più continuità in una squadra di media levatura di massima serie. Infatti Zebin e Gaetano hanno racimolato in due, complessivamente, in questa stagione da poco conclusa, solo 470 minuti di gioco.