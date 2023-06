Nations League – La Spagna si aggiudica la finalissima, mentre all’Italia va il contentino del terzo posto

Si è conclusa ieri la terza edizione della Nations League, vinta dalla Spagna che ha battuto, in finale la Croazia per5 a 4, dopo i calci di rigore, visto che i 120 minuti di gioco, tra tempi regolamentari e supplementari erano terminati con il risultato di 0 a 0 iniziale. All‘Italia di Mancini, invece, va il contentino del terzo posto, giunto in virtù del successo per 3 a 2 sull’Olanda nella finalina della competizione internazionale. Una piccolissima consolazione per gli azzurri che riscattano così la sconfitta beffarda subita nel finale contro la Spagna, in semifinale. Di Dimarco, Frattesi e Chiesa le reti della vittoria italiana. Ora, a inizio settembre si ripartirà dalle gare di qualificazione ai prossimi campionati Europei del 2024, che si svolgeranno in Germania. Malgrado la vittoria agli ultimi Europei del 2021, l’Italia affronta, ugualmente, il girone eliminatorio in cui ,nelle prime due giornate, giocate a fine marzo, ha racimolato tre punti, frutto di un successo ed una sconfitta, ad opera dell’Inghilterra che si è vendicata della finale dell’Europeo scorso, perso soltanto ai calci di rigore.