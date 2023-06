Intervista a Garcia – “Farò di tutto per dare altre soddisfazioni alla piazza napoletana”

Il nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia, in un’intervista, pubblicata pure sui canali ufficiali del club azzurro, si è detto felicissimo dell’accoglienza ricevuta dalla tifoseria partenopea che ha elogiato per il grande calore e per l’amore immenso verso i colori della propria squadra. Il mister francese ma di origini basche si siederà sulla nuova panchina a partire da luglio. Quest’ultimo ha lanciato una promessa ed un appello alla piazza napoletana, ecco quanto affermato da Garcia, nel dettaglio:

“La tifoseria napoletana potrà incidere tantissimo, mettendo pressione agli avversari e caricando i giocatori. Quindi conto moltissimo sull’apporto dei nostri sostenitori. Non vedo l’ora di giocare per la prima volta al San Paolo, oggi, Diego Armando Maradona. Il Napoli è un’orchestra che suona una musica gioiosa che incita a ballare e cantare.

“Avrei visitato volentieri la città già in passato, anche sono già stato a Pompei. Ma non avrei mai pensato di farlo da allenatore del Napoli. Questa città è bellissima, sarà difficile girare per il capoluogo campano in tutta tranquillità, tuttavia ci proverò.

Dobbiamo sicuramente ringraziare il nuovo allenatore per le bellissime parole che hanno colpito i milioni di supporters del Napoli, aspettando che Garcia, oltre che con le parole, faccia gioire, anche sul campo, vero giudice inappellabile.